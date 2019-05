'Não sinto pressão nem interferência alguma do governo', diz presidente do Banco do Brasil

O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, afirmou nesta quinta-feira, 9, que, da sua parte, não há nenhuma pressão nem interferência do governo após os episódios de retirada do ar do filme publicitário e a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre os juros no crédito rural.

"Antes de assumir a presidência do banco, eu estudei muito a sua história. O fato de ser um banco público, de verdade, mais atrapalhou do que ajudou o Banco do Brasil. Nas da minha parte, atualmente, não sinto pressão nem interferência alguma do governo", disse o executivo, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

Novaes afirmou que o BB está debruçado em procurar o melhor retorno para os seus acionistas. Esse, conforme ele, foi o mandato que recebeu do governo Bolsonaro. "Não tenho sofrido interferência para sair desse rumo", reforçou o executivo. O presidente do BB disse que o banco tem liberdade para definir os seus juros e que a fala de Bolsonaro quanto às taxas cobradas no crédito rural foi uma "brincadeira".

Lucro líquido do BB cresceu 40,3% no 1º trimestre

O BB superou as projeções de mercado ao entregar, nesta quinta, um lucro líquido ajustado de R$ 4,247 bilhões no primeiro trimestre, o que representou uma alta de 40,3%, ante um ano. Em relação aos três meses imediatamente anteriores, o aumento foi de 10,5%.

Em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras, o BB destaca que o resultado do primeiro trimestre foi afetado pelo aumento da margem financeira bruta, redução das despesas de provisão de crédito, aumento das rendas de tarifas e pelo controle de custos.