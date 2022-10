Native é a primeira empresa brasileira a receber o selo ROC™de agricultura orgânica regenerativa

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

A agricultura é, sem sombra de dúvidas, uma das atividades mais relevantes da história humana. Iniciadas há cerca de 10.000 anos, as práticas agrícolas marcam o começo da civilização, a possibilidade de criar e expandir comunidades. No entanto, sua consolidação e crescimento também germinou uma série de problemas, que, hoje, constituem desafios centrais para o desenvolvimento humano.

Baseadas em um modelo exploratório, métodos agrícolas convencionais podem estar vinculados à destruição de ecossistemas e extinção de espécies animais. A instabilidade climática e a perda de fertilidade do solo são exemplos dos impactos negativos que podem ser causados pelo modelo de agricultura convencional. Tais impactos deixam dúvidas sobre a própria viabilidade desse modelo de agricultura. Enfrentar o desafio de atender às demandas de uma população mundial em contínuo crescimento e, ao mesmo tempo, preservar e restaurar o meio ambiente, é urgente nos dias hoje.

A agricultura orgânica regenerativa representa, hoje, a principal resposta a este desafio. A ideia é implementar técnicas agrícolas capazes de, simultaneamente, reconstituir a capacidade de bioestrutura ativa no solo, ampliar recursos naturais (fertilidade do solo, qualidade da água, biodiversidade local) da área produtiva e do entorno e ainda manter ou até aumentar a produtividade, proporcionando um futuro mais sustentável e um meio ambiente mais resiliente às demandas.

É justamente este modelo que, já há 35 anos, é implementado pela Native, empresa de produtos orgânicos do interior de São Paulo. Voltada à produção de orgânicos, a Native foi recentemente certificada com o relevante selo ROC™ (Regenerative Organic Certified), cujos pilares são: (i) saúde do solo; (ii) justiça social; (iii) bem estar-animal. Isto tudo reafirma o compromisso socioambiental da empresa.

Certificações na agricultura orgânica são extremamente importantes, pois asseguram ao consumidor que não existe contradição entre a retórica pública de uma empresa e os reais impactos ambientais de suas atividades. Nesse sentido, para ser merecedora do ROC™ a Native precisou comprovar sua efetividade no tratamento e manutenção da saúde do solo, proteção da biodiversidade e recursos hídricos locais e a garantia de condições dignas de trabalho aos seus empregados.

Leontino Balbo Jr., diretor agrícola e vice-presidente executivo da Native, afirma: “Foi um longo caminho para chegar até o certificado, pois não basta você adotar técnicas agroecológicas de cultivo. No caso da certificação orgânica regenerativa, a dita ROC™, é preciso provar que esses serviços ecossistêmicos foram restaurados e, além disso, que estes serviços estão efetivamente contribuindo para a sociedade. Para chegar a este ponto, nós celebramos há 20 anos contratos de cooperação científica com diversas entidades, como Embrapa, USP e Unicamp, para monitorarmos os impactos ou externalidades positivas resultantes das mudanças implementadas. Nossos resultados foram mensurados e comprovados cientificamente!”.

No atual cenário, o mercado consumidor olha, e precisa olhar, cada vez mais não somente ao produto final, mas sobretudo aos impactos sociais e ambientais da produção de um determinado bem ou realização de certa atividade. A obtenção do selo ROC™, deve assegurar ao consumidor que a Native não apenas discursa, mas pratica uma agricultura compatível com os desafios contemporâneos.