Natura tentará concluir aquisição da Avon até dia 3 de janeiro de 2020

A Natura recebeu as aprovações de autoridades de regulação de concorrência para concluir o processo de aquisição da Avon Products Inc. A última aprovação regulatória necessária para a conclusão do negócio foi recebida da autoridade concorrencial do México (Comisión Federal de Competencia Económica), sem restrições. A empresa espera concluir a aquisição até o dia 3 de janeiro de 2020.

Segundo a empresa, é esperado que o Conselho de Administração da Natura&Co delibere nessa data sobre as condições da troca de ações, o valor do aumento de capital e o número de ações ordinárias escrituras e nominativas da holding que devem ser emitidas por conta da incorporação da Nectarine Merger Sub I Inc pela companhia.

Além disso, o conselho deve decidir a respeito da data de conclusão da incorporação, confirmar a data de início de vigência do Estatuto Social da Natura &Co e da alteração do artigo 5º e confirmar outras matérias referentes ao negócio.

A data estimada para o encerramento das negociações dos papéis da Avon na New York Stock Exchange (NYSE), para o início das negociações dos American Depositary Shares (ADSs) e de crédito das ações ordinárias para acionistas da Avon que escolherem receber ações ON ao invés de ADSs também é 3 de janeiro.

A combinação dos negócios resultará na criação do quarto maior grupo global dedicado exclusivamente ao segmento de beleza, ao unir Avon, Natura, The Body Shop e Aesop.