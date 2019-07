Natura unifica cadastro de consultoras para facilitar vendas

A Natura decidiu juntar as consultorias presencial e digital num único cadastro, em uma estratégia de revitalização da venda direta que dá às suas revendedoras acesso a uma conta digital do Santander, além da possibilidade de alugar ou comprar maquininha Getnet.

Até junho passado, a empresa segregava os dois ambientes, mas, agora, as consultoras se cadastram diretamente no segmento online, podendo vender tanto no espaço digital quanto por meio da revista e obter a mesma pontuação pelas vendas em seu plano de crescimento.

Os pontos são utilizados para classificar as consultoras de acordo com o volume de vendas e oferecer benefícios proporcionais, que vão desde campanhas exclusivas até programas de treinamento.

Na parceria com o Santander, por exemplo, as consultoras Ouro e Diamante têm isenção no aluguel da maquininha da Getnet, enquanto as Semente, Bronze e Prata podem adquirir a versão com tecnologia 2G por R$ 82,80 ou a com 3G por R$ 358,80, ambas parceladas em 12 vezes.

De acordo com a diretora de vendas Brasil da Natura, Cida Fraco, a digitalização traz aumento de rentabilidade significativo para as consultoras. "Os estudos que a gente tem feito com as consultoras mais digitalizadas mostram que, quando ela usa o aplicativo, há um ganho médio de 10% a 15% na produtividade", disse ao Estadão/Broadcast.

A unificação dos cadastros, além de estimular a digitalização das consultoras, visa promover a inclusão bancária. No universo de 1,1 milhão de revendedoras, a Natura afirma que 40% não têm conta em banco. "Além de permitir a facilidade na gestão do negócio, a bancarização é um atributo que trabalha para a independência financeira da mulher, para aumentar impacto social da nossa rede de consultoras", salientou Cida.

A conta digital do Santander funciona dentro do ambiente do aplicativo da Natura e recebe diretamente as receitas de vendas feitas pelo espaço digital da consultora ou pela maquininha. As consultoras podem fazer saques e pagamentos e têm acesso a microcrédito para compra de produtos.

Avon

Com o processo de compra da Avon em finalização, ainda não haverá mudança na estrutura comercial entre as empresas. Por enquanto, as bases de consultoras permanecem segregadas. A Natura não vai se manifestar até que as negociações sejam finalizadas, o que deve acontecer até o início de 2020.