‘Navios-usina’ contratados a custo bilionário atrasam e só devem começar a gerar energia em agosto

BRASÍLIA - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que fiscaliza os contratos de energia no País, pode multar e, no limite, até cassar, de forma unilateral, os contratos emergenciais firmados em outubro do ano passado, incluindo o negócio com os navios-usina da Karpowership. O rompimento do acordo está previsto no próprio edital, o qual deixa claro que, durante a fase de implantação do empreendimento, está prevista, além de multas, a “rescisão unilateral da autorização, por inexecução total ou parcial do objeto da outorga”, ou seja, o cancelamento do contrato.

A rescisão unilateral pode ocorrer caso o atraso seja superior a 90 dias em relação à entrada em operação inicialmente prevista, que era o dia 1.º de maio. Essa “tolerância”, portanto, acaba em 1.º de agosto, data atualmente prometida pela empresa. Isso não isenta a companhia, porém, de responsabilidades pelo atraso já consumado, o que deve levar a multas.

Questionada sobre o assunto pela reportagem, a Aneel declarou que as embarcações “serão objetos de fiscalização específica para avaliação dos motivos que levaram as usinas ao atraso nos cronogramas de implantação” e que “a depender do resultado do processo de fiscalização, as usinas podem ser punidas de acordo com as penas previstas no edital”.

A forma atabalhoada com que o negócio foi firmado chamou a atenção do Ministério Público Federal no Rio, que já questionou o processo de licenciamento ambiental do projeto junto ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que é o órgão responsável pelo licenciamento no Rio. Para o MPF, diversas normas do setor foram desrespeitadas. O governador do Rio, Claudio Castro, porém, enquadrou a contratação como “projeto estratégico” e tratou de dar andamento ao negócio, sob o argumento de que visa “não apenas o desenvolvimento econômico e a geração de empregos no Estado, mas também a garantia de implementação de empreendimentos em harmonia com o ecossistema e as normas ambientais em vigor”.

Dificuldades básicas encaradas na implantação do projeto evidenciam a forma precária como o processo foi tocado. Ao entrar na costa para instalar a linha de transmissão que se ligará às suas embarcações, a Karpowership acabou por entrar em áreas das empresas Gerdau e Petrobras, sem autorização. A Gerdau chegou a entrar com um pedido na Aneel, para suspender o projeto turco, pelo fato de avançar em sua propriedade. Depois de negociações, chegaram a um acordo sobre o traçado.

No caso da Petrobras, o próprio Ministério de Minas e Energia (MME) entrou em cena. Em carta enviada diretamente à presidência da petroleira no dia 5 de maio – portanto, após o prazo limite para que as usinas já estivessem em operação –, o MME pediu à Petrobras que a empresa turca “necessita autorização de passagem de linha de transmissão de energia elétrica em área de propriedade ou concedida à Petrobras, sobre o que nos reportou estar pendente a finalização do respectivo processo junto a essa empresa”.

Preocupado com o atraso dos projetos, o MME pediu "apoio e esforço adicional da Petrobras no sentido de dar celeridade ao processo citado, de forma a viabilizar a entrada em operação das usinas termelétricas''. A Petrobras negou qualquer responsabilidade pelo atraso no cronograma das usinas da Karpowership. Por meio de nota, afirmou à reportagem que “iniciou os trâmites e negociações para a autorização solicitada assim que notificada da necessidade pela empresa” e que, “a partir da medida liminar, franqueou imediatamente o acesso ao terreno”.

De acordo com a Petrobras, desde 27 de abril, a empresa “obteve liminarmente a imissão provisória na posse da área serviente, mediante depósito judicial de prévia indenização, e desde então está com o acesso requerido conforme solicitado”. Dado o tamanho do imbróglio, o Tribunal de Contas da União questionou a Aneel sobre a possibilidade de romper o contrato. “Diante do cenário hidrológico atual, é necessário que sejam avaliados os contratos no sentido de comparar se custos de sua eventual resolução (multas contratuais mais perdas e danos) são inferiores aos custos de sua execução, o que justificaria eventual rescisão unilateral pela administração pública.” Questionado sobre o assunto, o MME não se manifestou até a publicação desta reportagem.