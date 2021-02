'Necessidade das pessoas não pode esperar agenda fiscal', diz relator do Orçamento

BRASÍLIA - O relator do Orçamento de 2021, senador Márcio Bittar (MDB-AC), defendeu a retomada de um auxílio para socorrer os mais pobres neste ano. Apesar ser favorável à aprovação de uma agenda fiscal para cortar gastos e compensar as despesas, Bittar afirmou que a necessidade das pessoas não pode esperar.

A declaração foi dada após a instalação da Comissão Mista de Orçamento e em meio à pressão para uma nova rodada do auxílio emergencial. Bittar também é relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) emergencial no Senado, que prevê corte de despesas para abrir espaço no teto de gastos (a regra que proíbe que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação).

O governo ainda não definiu se vai viabilizar o auxílio dentro do Orçamento, com compensação, ou vai abrir um crédito extraordinário, que fica fora do teto.

"Eu me elegi defendendo essa agenda, só que a retomada da agenda econômica e da agenda das reformas, as pessoas que precisam comer não vão esperar", afirmou Bittar em entrevista a jornalistas. "Agora, é fundamental como sinal de responsabilidade, que ao apresentar a peça orçamentária, se dentro dela estiver a solução para os brasileiros que ainda precisam do Estado, as PECs emergenciais e os gatilhos estejam dentro."

Bittar evitou comentar a articulação de um imposto temporário para bancar o auxílio. Também não afirmou se o governo sinalizou com um novo crédito extraordinário. "Não cabe a mim especular." Nesta quarta-feira, 10, Bittar e a presidente da CMO, Flávia Arruda (PL-DF), conversam com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o impasse.