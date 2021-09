‘Negociaremos verbas que faltam para o Censo sem clima de revanche’, diz presidente do IBGE

RIO - O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eduardo Rios Neto, disse nesta segunda-feira, 6, que vai negociar “sem clima de revanche” com a Comissão Mista Orçamentária (CMO) do Congresso os recursos necessários para o Censo Demográfico 2022.

Leia Também IBGE fará teste para o Censo Demográfico 2022 na Ilha de Paquetá

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2022 apresentado pelo governo federal em 31 de agosto ao Congresso prevê R$ 2 bilhões em recursos para a realização do Censo 2022 - R$ 300 milhões a menos do que o necessário. O IBGE tentará emendas parlamentares para complementar o orçamento.

Esta não é a primeira vez que o instituto precisa negociar o orçamento do Censo com parlamentares. No início deste ano, o relator do Orçamento de 2021, senador Márcio Bittar (MDB-AC), cortou R$ 1,76 bilhão dos recursos do Censo. Isso inviabilizou a realização da pesquisa este ano. O Censo, que já havia sido adiado em 2020 por conta da pandemia, acabou novamente adiado, para 2022.

“Com muita tranquilidade, sem clima de revanche, nem nada, como parte de um processo natural, compete a mim fazer esse trabalho, e ao IBGE, enquanto corporação, de convencimento suprapartidário com o Congresso”, disse Rios Neto. Ele falou com o Estadão/Broadcast após participar do início dos testes preparatórios para o Censo 2022 na Ilha de Paquetá, no Rio.“Não existe essa opção de adiar o Censo novamente. O Censo é uma certeza. E estamos superbem preparados.”

Em maio, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o governo federal está obrigado a tomar todas as medidas necessárias para realizar o Censo Demográfico. Rios Neto disse que a decisão é “incontestável”, mas que servirá apenas de pano de fundo para as conversas com parlamentares.

Realizado a cada dez anos, o Censo visita todos os mais de 71 milhões de lares brasileiros. As informações recolhidas servem de base, por exemplo, para o rateio de verbas do Fundo de Participação de Estados e municípios. São essenciais também para políticas de saúde e educacionais. Os dados são usados ainda como base para pesquisas amostrais do próprio IBGE.

IBGE vai fazer ensaios do Censo em todas as unidades da Federação

Rios Neto disse que o IBGE vai realizar nos próximos meses operações de teste preparatório do Censo Demográfico 2022 em cada uma das 27 unidades da Federação. O primeiro desses ensaios foi iniciado nesta segunda-feira na Ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara, no Rio.

“Paquetá é uma onda que está começando e que vai se espalhar, com testes em todos os Estados, em preparação para o Censo de 1.º de julho de 2022”, disse o presidente do IBGE. Ele acrescentou que as unidades regionais do instituto ainda vão definir quais localidades de cada unidade da federação receberão o teste preparatório do Censo.

Os recenseadores do IBGE vão entrevistar, entre esta segunda-feira e 24 de setembro, os moradores dos quase 1,3 mil domicílios de Paquetá. O objetivo é testar equipamentos, sistemas e mobilização das equipes. Além das entrevistas presenciais, a operação vai empregar abordagens alternativas de coleta, por telefone e por internet, uma das novidades impostas pela pandemia.

Segundo o IBGE, a Ilha de Paquetá foi escolhida para o teste porque mais de 85% da população local já recebeu as duas doses da vacina contra o novo coronavírus. Mesmo assim, os profissionais envolvidos na coleta usam máscaras e protetores faciais, respeitando os protocolos de segurança contra a pandemia.

“Precisamos estar preparados para qualquer cenário da pandemia. Por isso, trabalhamos durante o teste em Paquetá com protocolos de uma pandemia mais crônica. Claro que, nosso desejo, é que tudo esteja sob controle no ano que vem, com a maior parte da população com duas doses de vacina”, disse Rios Neto, que acompanhou pessoalmente, nesta segunda-feira, o início do teste na ilha.