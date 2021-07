Nespresso e Eduardo Kobra se unem em projeto de 'arte reutilizável'

A marca de cafés Nespresso e o grafiteiro e muralista Eduardo Kobra lançam um projeto de "arte reutilizável", com duas obras feitas na cidade de São Paulo. A nova criação de Kobra foi desenvolvida com base nos preceitos do UpCycling, tendência de ressignificação de objetos para novas utilidades. O artista usou desde materiais orgânicos, como pó de café usado, até o sintético do alumínio das cápsulas, além de papelão, tecido e papel, para confeccionar um mosaico 3D com a frase “Nossas ações dizem tudo”. Com dimensão de 100cm x 102cm, a arte ficará exposta na vitrine da Boutique Nespresso na Rua Oscar Freire até meados de outubro.

Ao fim do período de exposição da primeira obra, será inaugurada uma intervenção artística definitiva na capital. No novo painel de Kobra, com nome e local a ser definidos, o artista retratará um recorte da história do café brasileiro. Marca e artista falam sobre a importância da economia circular e da sustentabilidade no projeto.