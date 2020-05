'Nesse momento é importante que haja benefícios fiscais nunca vistos na história', diz Benchimol

O fundador e presidente da XP Inc., Guilherme Benchimol, disse nesta terça-feira, 5, que o governo brasileiro foi um dos mais ágeis a oferecer à população transferência direta de recursos em virtude da crise gerada pelo covid-19, com a transferência de um auxílio de R$ 600 a milhões de trabalhadores informais. Segundo ele, no entanto, é essencial que o Ministério da Economia saiba a hora de reduzir a intervenção do Estado na economia. "Aumentar gasto público não é solução para o longo prazo", afirmou.

Na visão de Benchimol – que participou da série de entrevistas ao vivo "Economia na Quarentena" –, as reformas estruturais têm de ser retomadas para que o Brasil tenha condições de oferecer um cenário mais estável e atrair recursos internacionais para as oportunidades que o País oferece. "O investidor externo só virá se o Brasil mostrar austeridade fiscal", disse o executivo.