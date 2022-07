NetCarros acerta parceria com Volkswagen Financial Services

A plataforma NetCarros, voltada ao comércio online de veículos novos, seminovos e usados, acertou em 1º de julho importante parceria com a Volkswagen Financial Services (VWFS). Com o acordo, os clientes ganham em segurança e flexibilidade nas transações de compra e venda de automóveis. A NetCarros faz parte do Grupo DNR, com mais de 20 anos no setor automotivo. Com a parceria, a VWFS torna-se a primeira opção de financiamento do cliente da NetCarros, que passa a contar com planos customizáveis.

Um deles é o Sempre Novo, em que o comprador opta por parcelas 25% mais baixas e tem a opção de quitar o contrato ao final, refinanciar esse residual ou utilizar o veículo como entrada na troca por outro mais novo. Os contratos também preveem o Financiamento Convencional, com taxas atrativas e a segurança de prestações mensais fixas.

Com a parceria, o cliente terá acesso aos carros em propostas one stop shop de mobilidade, incluindo seguros e 12 meses de garantia. A plataforma também possui um canal para clientes que queiram vender os seus carros, inclusive facilitando a realização da entrada na compra de um novo.

"Temos muita confiança nessa parceria e suas possibilidades de expansão, que coroa e reforça a relação de parceria entre os grupos DNR e VW", afirma Daniel Nunes Romero, CEO do Grupo DNR e sócio-fundador da NetCarros.

Rodrigo Capuruço, CEO da VWFS, também comemora a parceria: "O mercado de seminovos movimenta aproximadamente 10 milhões de carros por ano, cerca de quatro vezes o volume de modelos novos. Nosso objetivo é expandir e criar novas abordagens para a mobilidade e esta parceria fortalece nosso posicionamento como provedores de serviços financeiros para o carro que o cliente quiser e no ambiente online".

Para Rodrigo Capuruço, o passo estratégico da parceria com a NetCarros explora também a sinergia com os outros negócios e parceiros do conglomerado financeiro VWFS: "somos um ecossistema gerador de carros, seja no crédito ou na operação da LM Frotas, e temos a possibilidade de oferecer mais um canal de negócios aos nossos dealers, criando um modelo 'figital', que deverá impulsionar o volume de negócios de carros novos e usados".

A NetCarros informa que a parceria com a VWFS também prevê investimento em tecnologia, a fim de tornar ainda melhor a experiência dos usuários da plataforma. "A migração do comércio de automóveis para o ambiente digital já era uma tendência que observávamos, antes mesmo do início da pandemia. Estamos confiantes nessa retomada e nossa meta é bastante agressiva. Queremos comercializar cinco mil, em 12 meses, e 10 mil, em 36 meses", afirma Romero.

Mercado em crescimento

Dados de mercado mostram que os níveis de compra e venda de veículos começam a se aproximar daqueles alcançados antes da chegada da pandemia, em 2020. O mês de maio de 2022 atingiu o maior patamar de venda de seminovos e usados do ano: automóveis e comerciais leves somaram 849,6 mil unidades e anotaram alta de 25,8% sobre abril (dados da Fenabrave).

"A nova conjuntura econômica e a ampliação da frota de usados indicam que esse mercado vai continuar crescendo de forma consistente e precisa de profissionalização e de soluções que atendam às novas demandas dos consumidores. A parceria com a Volkswagen Serviços Financeiros reforça uma vocação de soluções únicas para esse ecossistema de veículos no País", finaliza Romero.