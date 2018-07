Nevasca na China provoca perdas na produção de alumínio As pesadas nevascas que estão atingindo as regiões Central e o Sudoeste da China levaram várias fábricas processadoras de alumínio a interromperem a produção nos últimos dias. Segundo analistas, as nevascas provocam interrupções no fornecimento de energia para as processadoras e os problemas podem resultar em uma perda de 200 mil toneladas na produção de alumínio do país, caso a capacidade atual produtiva de 1 milhão de toneladas das regiões atingidas permaneça fechada até o início de março, como temem alguns analistas. O contrato de três meses do alumínio era negociado a US$ 2.537 por tonelada, com alta de US$ 25 sobre a última rodada de negócios na Bolsa de Metais de Londres (LME). "Pelo menos 10 unidades das províncias de Guizhou, Yunnan, Hubei, Hunan e Shanxi estão totalmente ou parcialmente afetadas", afirmou o analista Wan Ling, da consultoria de metais CRU, com sede em Pequim. "Não acredito que a produção vai ser retomada totalmente antes do final de fevereiro e do início de março", disse o analista de commodity do Macquarie Bank, Bonnie Liu. Zhu Yan, uma analista da Antaike, uma empresa controlada pelo governo e que faz pesquisa sobre metais, também reforça essa avaliação, prevendo que a situação na China deve continuar dando impulso aos preços do alumínio. A falta de energia também afetou a Zhuzhou Smelter, maior fundidora de zinco em termos de volume de produção do país. Executivos da empresa afirmaram que se as condições climáticas adversas persistirem, a produção pode ser totalmente interrompida. A empresa tem uma capacidade produtiva total de 500 mil toneladas. Analistas projetam que haverá uma perda de 150 mil toneladas de zinco por causa das interrupções das fundidoras chinesas. A interrupção das atividades das fundidoras chinesas está pressionando negativamente os preços da alumina, matéria-prima na fabricação do alumínio. Uma produtora privada de alumina reduziu o preço à vista do metal de 4.500 yuans para 4.000 yuans e outras empresas devem seguir a mesma estratégia. As nevascas que atingem algumas áreas da China são as piores em mais de uma década e levaram ao caos no sistema de transporte do país e a diversos apagões de energia. Para garantir o fornecimento para algumas áreas residenciais, os governos locais estão reduzindo a oferta para grandes consumidores de energia, como as fundidoras de alumínio e zinco. As informações são da Dow Jones.