New City chega à sua quinta geração no Brasil totalmente renovado

A Honda Automóveis está lançando no Brasil o New City, modelo que chega à sua quinta geração totalmente renovado, com mais espaço, conforto, desempenho, segurança e maior nível de sofisticação. Com 4,55 metros de comprimento, ele agora é o maior entre seus concorrentes diretos. Seu design adota o conceito low and wide, com linhas notadamente mais esportivas, reforçadas por uma carroceria mais larga e mais baixa que na geração anterior.

Detalhes em led tanto nas lanternas traseiras como nos faróis tornam esse novo estilo ainda mais característico. As mudanças de design incluíram o reposicionamento dos retrovisores externos, o que ampliou o ângulo de visão do motorista.

A chegada do New City marca também a entrada da Honda em um novo segmento, com a estreia do New City Hatchback, um modelo maior e ainda mais espaçoso que o consagrado Honda Fit, mas que mantém seus principais destaques, como a versatilidade do sistema Magic Seat, que permite total aproveitamento do interior por meio de um engenhoso sistema de rebatimento dos bancos.

Toda a família New City, Sedan e Hatchback, passa a ser equipada com o novo motor flex 1.5l 16V DI DOHC, com injeção direta de combustível, duplo comando de válvulas, e tecnologia Honda i-VTEC e VTC. Essa inovadora combinação de tecnologias é um diferencial no segmento, sendo capaz de extrair o melhor desempenho do motor em diferentes condições de uso e faixas de rotação.

Esse motor torna o New City Sedan o mais econômico entre os concorrentes, recebendo nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Faz até 13,1 km/litro na cidade e 15,2 km/litro em estrada quando abastecido com gasolina, segundo dados do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Com o know-how da Honda, o modelo alcançou 126 cavalos e permitiu maior economia de combustível, com excelente desempenho.

Essa entrega de performance fica ainda melhor com as atualizações realizadas no câmbio CVT. A nova função Step Shift simula trocas de marchas mais esportiva quando solicitado pelo condutor, entregando uma condução mais divertida. O EDDB (Early Down-shift During Braking), até então presente apenas na HR-V, aumenta o efeito de freio-motor e traz mais segurança em situações de descidas de serra, por exemplo. Além de simular sete marchas e contar com paddle shift em todas as versões, que traz agilidade em retomadas de velocidade.

A família New City estreia também, entre os Honda fabricados no Brasil, o pacote SENSING, um conjunto de tecnologias e assistência à condução encontrado até então somente em modelos importados da marca e inédito em seu segmento. Ele se utiliza de uma câmera frontal de alto desempenho com sistema de detecção amplo e de longa distância, que permite a frenagem diante do risco de colisão contra pedestres, bicicletas e outros veículos, mesmo à noite.

O Honda SENSING conta ainda com ajuste automático do facho do farol, trocando para luz baixa (caso haja outros veículos à frente ou em sentido oposto) ou luz alta (se a pista estiver livre em situações de baixa luminosidade). Ainda possui o controle de cruzeiro adaptativo ACC, que freia e reacelera o carro de acordo com a velocidade do tráfego à frente automaticamente. Outras funções desse pacote de segurança são capazes de manter o carro no centro da faixa de rolamento ou trazê-lo de volta para a faixa em caso de distração do motorista.

A lista de itens dos novos Honda inclui também sistema Lane Watch (para redução de pontos cegos), controles de estabilidade e tração (VSA) e assistente de partida em aclives. Em todas as versões, o New City recebe seis airbags, alerta de pressão dos pneus, faróis de neblina, rodas de liga leve de 16 polegadas e botão de partida.

Maior no comprimento total, o modelo ficou mais espaçoso internamente. Os bancos dianteiros trazem a nova tecnologia de estabilização corporal - uma tecnologia antifadiga que oferece melhor suporte do corpo, resultando em maior conforto até mesmo em viagens mais longas -, e os dianteiros estão menos volumosos, abrindo espaço para as pernas de quem viaja atrás.O porta-malas também surpreende, comporta 519 litros, capacidade superior à de carros de segmento superior.

Conectividade em toda a linha

Todas as versões do New City recebem um sistema multimídia dotado de tela de 8 polegadas sensível ao toque com conexão sem fio e compatível com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay. A tela também reproduz as imagens da câmera de ré multivisão. Além de trazer painel de instrumentos digital configurável de sete polegadas, que mostra os dados de computador de bordo e outras configurações do veículo.

A Honda já iniciou a pré-venda dos New City Sedan, que chegam às concessionárias a partir de janeiro em três versões: EX (R$ 108.300), EXL (R$ 114.700) e Touring (R$ 123.100). São seis as cores disponíveis: Branco Tafetá (pintura sólida), Azul Cósmico, Prata Platinum, Cinza Barium (metálicas), Branco Topázio e Preto Cristal (perolizadas). O valores são válidos em todo território nacional, exceto estado de São Paulo.

A linha New City Hatchback chega em março, mas com pré-venda a partir do início de 2022. Terá oito cores disponíveis, as mesmas do Sedan mais duas perolizadas: Vermelho Mercúrio e Cinza Grafeno.