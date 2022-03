New City traz série de tecnologias de assistência ao motorista que deixa carro ainda mais seguro

À venda desde o início do ano no Brasil, o New City traz como destaque o Honda Sensing, um conjunto de tecnologias de assistência ao motorista capaz de tornar o carro ainda mais seguro. O New City é o primeiro Honda nacional a receber o Sensing.

Leia Também New City chega a sua quinta geração no Brasil totalmente renovado

"Este é um pacote completo, com funcionalidades presentes apenas em automóveis de segmentos superiores", afirma o líder de Projeto do novo modelo, Ariel Mógor. Baseado nas imagens captadas por uma câmera instalada na parte central e superior do para-brisa, o Honda Sensing do New City cumpre cinco funções.

Uma delas é o Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC, na sigla em inglês). Toda vez que é ativado, o ACC ajuda a manter o New City a uma distância segura do veículo que segue à frente em uma estrada ou via rápida. Essa distância pode ser regulada pelo motorista.

"Pelo volante, o motorista pode ajustar o nível de proximidade do veículo à frente, bem como selecionar, diminuir ou aumentar a velocidade da viagem", explica Mógor. O executivo informa também que o acionamento do ACC é possível a partir dos 30 km/h.

Outra função do Honda Sensing é o Sistema de Frenagem para Mitigação de Colisão (CBMS, na sigla em inglês). Em caso de impacto frontal iminente, um alerta é ativado. Se a batida for inevitável, o CBMS acionará os freios do carro. "No New City, ele é capaz de detectar ciclistas, pedestres e, claro, outros veículos - estejam parados, trafegando no mesmo sentido ou em sentido oposto -, inclusive à noite. O carro emite alertas visual e sonoro para o motorista, e o recurso atua entre 20 km/h e 180 km/h", diz o líder de Projeto do New City.

O Sistema de Permanência de Faixa (LKAS, na sigla em inglês) permite que a câmera do Sensing reconheça a sinalização na pista e ajuste o volante para manter o carro no centro da faixa. De acordo com Ariel Mógor, o LKAS atua entre 72 km/h e 180 km/h, ajustando a direção e auxiliando o motorista de maneira ativa para que o carro se mantenha centralizado na faixa de rodagem.

Com funcionamento semelhante, o Sistema de Mitigação para Evasão de Pista (RDM, na sigla em inglês) detecta a saída da via quando o condutor troca de faixa sem usar o pisca-pisca. Nesse momento, um alerta é ativado e o volante traz o carro de volta para dentro da pista se for necessário. "O RDM é capaz de detectar a saída involuntária dos limites da faixa e ajusta a direção para evitar a evasão e possíveis acidentes", garante Ariel.

Outro recurso do Sensing é o Sistema de Ajuste Automático de Faróis (AHB, na sigla em inglês), capaz de alternar o facho entre luz alta e baixa. Sempre que um veículo é detectado à frente, a intensidade da luz é alterada de forma automática. Isso evita o ofuscamento dos motoristas que trafegam no mesmo sentido ou que vêm na direção contrária.

O Honda Sensing equipa a versão Touring do New City sedã e também está disponível para o New City Hatchback, que acaba de chegar às concessionárias. O New City também vem equipado com vários recursos de segurança em todas as versões (EX, EXL e Touring), entre eles o assistente de estabilidade e tração (VSA), o assistente de partida em rampa (HSA) e o sistema de luzes de emergência (ESS).

O novo modelo também traz seis airbags, alerta de baixa pressão dos pneus, câmera de ré multivisão e sistema Isofix para prender as cadeirinhas infantis da maneira mais segura. E tanto as versões EXL como Touring recebem o LaneWatch, assistente para redução de pontos cegos que funciona a partir de uma câmera localizada no retrovisor do lado do passageiro.

Vale dizer que todas as versões do New City recebem botão de partida do motor, destravamento por proximidade da chave (Smart Entry), ar-condicionado digital e uma nova central multimídia com tela de 8 polegadas sensível ao toque e compatível com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além da câmera de ré multivisão.

O New City tem três anos de garantia sem limite de quilometragem e está disponível em seis cores: Branco Tafetá (pintura sólida), Azul Cósmico, Prata Platinum e Cinza Barium (metálicas), além de Branco Topázio e Preto Cristal (perolizadas). A versão Touring nas cores Branco Topázio, Cinza Barium e Azul Cósmico tem interior de couro claro. Para as outras cores o couro é preto.