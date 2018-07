New York Times hipoteca o prédio-sede do jornal

O jornal New York Times informou nesta segunda-feira que tomará emprestados US$ 225 milhões, com a hipoteca do prédio do seu quartel-general, por causa da escassez de crédito e dos lucros em queda. Veja também: Grupo Tribune estuda declarar falência O Times tem 58% da torre de 52 andares na Oitava Avenida, em Manhattan, projetada pelo arquiteto Renzo Piano. O restante do edifício pertence à incorporadora imobiliária Forest City Ratner. A participação do Times no prédio não está atualmente hipotecada. A empresa de mídia contratou a imobiliária Cushman & Wakefield para agir como intermediária na hipoteca, informou o jornal, ao citar seu chefe-financeiro James Follo. O Times tem atualmente duas linhas de crédito, cada uma com um máximo de US$ 400 milhões, e uma delas irá expirar em maio. Renovar a linha seria difícil, dado o atual ambiente da economia, e o que o jornal descreveu como "a piora nas finanças" da empresa. Recentemente, a agência de risco Standard & Poor's reduziu sua nota para a Times Company para abaixo do grau de investimento, e a Moody's Investors Service considera fazer o mesmo, informou o jornal. Neste ano, as ações da Times Company perderam mais da metade do valor de mercado. As informações são da Dow Jones.