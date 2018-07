''New York Times'' hipoteca sede A New York Times Co., que edita o jornal The New York Times, anunciou ontem que vai levantar um empréstimo de US$ 225 milhões, pelo qual cederá a nova sede do grupo como garantia, em forma de hipoteca. Com o empréstimo, a companhia espera sair de uma crise de liquidez causada por um ajuste do mercado de crédito que levou a uma redução de seus lucros. O grupo possui 58% de uma torre de 52 andares na Oitava Avenida, concebida pelo arquiteto Renzo Piano e concluída no ano passado. O restante da propriedade pertence à Forest City Ratner. A parte do jornal não havia sido hipotecada até agora. O grupo encarregou a empresa imobiliária Cushman & Wakefield de se ocupar do financiamento, de acordo com informações do próprio New York Times, citando seu diretor-financeiro, James Follo. No decorrer deste ano, as ações da empresa proprietária do jornal perderam mais da metade de seu valor.