Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 10 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.173 da Mega-Sena, realizado neste sábado, 27, em São Paulo. Foram sorteados os números: 02 – 09 – 42 – 44 – 48 – 50.

O prêmio acumulou em R$ 10 milhões. A quina teve 51 apostas ganhadoras; cada um receberá R$ 35.892,64. Já a quadra teve 3.884 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 673,28.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Vale a pena apostar em mais de seis dezenas?

A chance de ser sorteado se torna maior conforme maior é a aposta, contudo o valor investido também aumenta. Uma aposta com o dobro de dígitos (12), por exemplo, custa R$ 3.234, com chance de sorteio de um a cada 54.182 casos.

É melhor fazer aposta individual ou aderir aos bolões?

Com o mesmo valor gasto em apostas individuais, é possível concorrer mais vezes por meio de bolões. É importante, contudo, prestar atenção na quantidade de participantes para que o valor do prêmio se torne ainda atraente (o que fica mais evidente no caso da quadra e da quina, que têm premiações mais baixas).

Devo apostar sempre nos mesmos números ou alternar?

Segundo o matemático Luiz Barco, a probabilidade de um número ser sorteado não tem variação. “O pessoal mistura aritmética com crendice. Todos os números têm chance igual de sair”, diz ele, que é professor aposentado da Universidade de São Paulo (USP).

É comum números serem sorteados em sequência ou vários pertencerem à mesma dezena?

As chances de saírem números seguidos são as mesmas de isso não ocorrer. Como são 60 dígitos disponíveis para apostar, isso ocorre com certa frequência. Á última edição, por exemplo, sorteou 08, 15, 32, 33, 58 e 59, ou seja, havia duas sequências. Na anterior foi, por sua vez, 17, 19, 37, 41, 42 e 49. Em junho do ano passado, a situação foi ainda mais inusitada: os sorteados foram 50, 51, 56, 57, 58 e 59, o que rendeu um prêmio de R$ 9,6 milhões para quatro apostadores.