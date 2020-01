Nissan afirma que aliança com Renault será mantida

A montadora japonesa Nissan afirmou, por meio de nota nesta terça-feira, 14, que não tem intenção de encerrar a aliança com a francesa Renault e com a também japonesa Mitsubishi Motors, em reação à publicação de segunda-feira, 13, do jornal "Financial Times", que falava sobre um possível rompimento entre as empresas.

"Esta aliança é a razão da competitividade da Nissan. Com esta parceria, que busca gerar crescimento estável e a longo prazo, a Nissan vai seguir obtendo resultados positivos para as três sociedades", disse o grupo. Pouco antes, uma fonte próxima ao grupo japonês desmintiu à AFP as informações publicadas pelo jornal "Financial Times", do Reino Unido. De acordo com a fonte ouvida pela agência de notícias internacional, as informações sobre o possível fim da parceria teriam sido fornecidas por pessoas descontentes dentro do grupo e que queriam "espalhar suas frustrações".

Porém, o reestabelecimento da confiança entre as duas empresas "levará tempo", mesmo que seus dirigentes estejam convencidos de que sem a aliança as duas empresas não vão a lugar algum, disse a mesma fonte interna.

Na semana pssada, durante uma coletiva de imprensa em Beirute sobre sua fuga do Japão, o ex-presidente do grupo Carlos Ghosn fez uma espécie de ajuste de contas com seus sucessores e disse que "já não havia mais aliança Renault-Nissan".

"A aliança Renault-Nissan não está morta. Logo, mostraremos", reagiu o presidente da companhia, Jean-Dominique Senard, em uma entrevista ao jornal belga L'Echo. "A aliança não está em absoluto neste ponto. Estamos recriando seu espírito orignal. O conselho do grupo que presido é de uma qualidade excepcional. Nunca foi vista tamanha boa relação cordial entre os diferentes líderes de nossos três grupos (Renault, Nissan e Mitsubishi) para fazer avançar aliança em uma boa direção", acrescentou.

Tanto Nissan como Renault tentam por fim à Era Ghosn, cuja prisão e acusação no Japão ao final de 2018 paralisaram a aliança. Enquanto que Renault não tenha nomeado ainda um sucessor responsável, a Nissan tem, desde dezembro, um novo diretor geral, Makoto Uchida e um novo diretor de operações, Ashwani Gupta, dois claramente favoráveis à aliança.

Porém, ao final de dezembro de 2019, o número três da Nissan, Jun Seki, mais receoso em relação à aliança, apresentou sua demisão, o que deve causar possíveis divisões internas no grupo japonês.

Estas possibilidades, publicadas pelo "Financial Times", sobre o fim da aliança Nissan-Renault tiveram impacto sobre as ações dos grupos. Na segunda, a ação da Renault caiu 2,82% na Bolsa de Paris. Nesta terça, a ação da Nissan caía 2,96% na Bolsa de Tóquio. /AFP