Nissan é a quinta montadora a suspender a produção no Brasil por causa da pandemia

A Nissan informou no início da tarde desta quarta-feira, 24, que vai suspender a produção da fábrica de Resende (RJ) entre a próxima sexta-feira, 26, e 9 de abril “buscando garantir a segurança de seus funcionários como parte do esforço de reduzir o impacto da pandemia”. O grupo emprega cerca de 2 mil trabalhadores, dos quais 850 ligados à produção entrarão em férias coletivas, paralisando todo o setor.

É a quinta montadora que decide por paradas totais das fábricas. Com isso, aproximadamente 30 mil trabalhadores ficarão em casa nas próximas duas semanas, atendendo pedidos dos sindicatos de funcionários e dos governos locais que estão decretando medidas para reduzir a circulação de pessoas.

Segundo a Nissan, as férias coletivas são para “adaptar a empresa ao cenário atual dos desafios enfrentados pelo setor automotivo e garantir a continuidade do negócio”. Em razão da pandemia, a maioria das fabricantes de veículos também enfrenta no momento falta de componentes para a produção, principalmente chips.

Já tinham tomado a decisão de suspender a produção a Volkswagen (para as quatro fábricas no País), a Scania (com uma unidade em São Bernardo), a Volvo (uma fábrica em Curitiba) e a Mercedes-Benz (duas fábricas).