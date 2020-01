Em primeira manifestação após fuga de Ghosn, Nissan afirma que ex-presidente teve má conduta

A Nissan declarou nesta terça-feira, 7, que pretende continuar com uma ação judicial contra seu ex-presidente, Carlos Ghosn, ainda que ele tenha fugido do Japão para o Líbano.

A montadora japonesa afirmou em comunicado que Ghosn se envolveu em uma má conduta enquanto liderava a aliança Nissan-Renault-Mitsubishi.

"A empresa continuará a tomar as medidas legais necessárias para responsabilizar Ghosn pelos danos que sua má conduta causou à Nissan", afirmou a montadora sem fornecer detalhes.

Ghosn enfrenta acusações de má conduta financeira. Ele conseguiu evitar a fiança e deixar o país apesar da vigilância pesada enquanto estava em uma casa em Tóquio.

A declaração da Nissan foi a primeira palavra da empresa desde o voo de Ghosn na semana passada. A montadora e os promotores japoneses alegam que Ghosn deturpou sua futura compensação e desviou os ativos da empresa para ganho pessoal. Ele diz que é inocente.

Ghosn não apareceu em público desde que chegou ao Líbano. Ele deve contar o seu lado da história em uma entrevista coletiva prevista para esta quarta-feira, 8, em Beirute.

Anteriormente, ele disse que as acusações contra ele foram inventadas pela Nissan, autoridades japonesas e outros que queriam bloquear esforços para uma fusão mais completa entre a Nissan e sua parceira francesa Renault SA. Ghosn disse em comunicado na semana passada que queria escapar da "injustiça".

Críticos do sistema judicial japonês dizem que seu caso exemplifica sua tendência a se mover muito devagar e manter os suspeitos em detenção por muito tempo. A Nissan disse em seu comunicado que uma investigação está em andamento na França, e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA descobriu algumas irregularidades.

Ghosn não foi acusado na França ou nos Estados Unidos. A ministra da Justiça do Japão, Masako Mori, disse que o país reforçaria as precauções de controle de fronteira para evitar episódios semelhantes no futuro. Ela não confirmou relatos de que Ghosn partiu pelo aeroporto de Kansai em Osaka, escondido dentro de uma caixa de equipamentos musicais, quando foi levado a bordo de um jato particular primeiro para a Turquia e depois para o Líbano.

Mori disse a repórteres na terça-feira que todos os aeroportos deverão verificar toda a carga e bagagem, incluindo itens destinados a jatos particulares. Ela reiterou sua defesa do sistema de justiça e denunciou a fuga de Ghosn como um crime "injustificável".

O escândalo de Ghosn manchou a imagem da Nissan e criou um vácuo de liderança no momento em que os lucros e as vendas da montadora estão caindo. O sucessor de Ghosn, Hiroto Saikawa, também renunciou no ano passado em meio a alegações de má conduta financeira relacionadas a renda questionável.

"A Nissan continuará fazendo a coisa certa, cooperando com as autoridades judiciais e reguladoras sempre que necessário", disse a empresa sediada em Yokohama.

Embora seja improvável que Ghosn seja julgado no Japão, Greg Kelly, outro ex-executivo da Nissan, ainda está enfrentando acusações de subnotificar a compensação futura de Ghosn. Ele diz que é inocente.

Kelly, um americano que está sob fiança, não foi acusado pela violação de alegações de confiança que Ghosn também está enfrentando. A Nissan também foi cobrada como uma entidade corporativa. A empresa diz que não vai combater as acusações e pagará as multas necessárias. /AP