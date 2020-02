No ano da tragédia de Brumadinho, Vale tem prejuízo de US$ 1,7 bilhão

SÃO PAULO e RIO – No ano marcado pela tragédia com sua barragem em Brumadinho, Minas Gerais, a Vale voltou para o vermelho com um prejuízo de US$ 1,683 bilhão em 2019, revertendo lucro de US$ 6,860 bilhões de 2018. Segundo a agência de notícias Reuters, a companhia perdeu o posto de maior produtora de minério de ferro no ano passado.

No quarto trimestre do ano passado, o prejuízo da mineradora foi de US$ 1,562 bilhão, ante lucro de US$ 3,786 bilhões no último trimestre de 2018 e de US$ 1,654 bilhão no terceiro trimestre de 2019. Segundo a mineradora, o resultado anual negativo se deveu principalmente a provisões e despesas relativas a ruptura da barragem de Brumadinho e baixas contábeis de ativos de metais básicos e carvão.

No caso da barragem de Brumadinho, os gastos incluíram a descaracterização de barragens e acordos de reparação (US$ 7,402 bilhões). A última linha do balanço da Vale foi afetada também por baixas contábeis de US$ 4,2 bilhões – superior em US$ 1 bi ao estimado previamente pela companhia - referentes à produção de carvão e às operações de níquel na Nova Caledônia (VNC). O ajuste foi feito porque a Vale considerou que os ativos estavam avaliados por um montante superior ao seu valor recuperável. A baixa afeta o resultado trimestral, mas na prática não tem efeitos no fluxo de caixa da companhia.

Houve ainda provisões relacionadas à Fundação Renova e à descaracterização da barragem de Germano (US$ 758 milhões), da Samarco – sociedade da Vale com a BHP Billiton – que rompeu em novembro de 2015. De acordo com a Vale, elas foram parcialmente compensadas por uma menor perda com variações cambiais no ano.

Resultado

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado no quarto trimestre do ano ficou em US$ 3,536 bilhões, queda de 20,8% ante igual intervalo de 2018. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, a queda foi de 23,2%. No ano a geração de caixa foi de US$ 10,585 bilhões, recuo de 36,2% em relação ao visto um ano antes.

A receita operacional líquida alcançou US$ 9,964 bilhões no intervalo de outubro a dezembro de 2019, expansão de 1,5% na relação anual. No ano passado a receita foi de US$ 37,57 bilhões, aumento 2,7 %.

"Um ano se passou desde a ruptura da Barragem I, e gostaria de reafirmar o nosso respeito pelas famílias das vítimas. A Vale permanece firme em seus propósitos: reparar integralmente Brumadinho e garantir a segurança de nossas pessoas e ativos. Temos feito progressos significativos, com um efetivo programa de reparação, com melhorias relevantes em nossa governança e operações, e com um plano de descaracterização para nossas barragens a montante sob implementação acelerada", comentou, no documento que acompanha o demonstrativo financeiro, o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo. / COM REUTERS