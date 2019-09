'No dia seguinte já tinha 30 mil pessoas olhando o site'

Quando o empreendedor Gabriel Engel decidiu criar uma plataforma de comunicação, a ideia era atender as inquietações dos clientes de sua empresa no Brasil. Mas, antes mesmo do lançamento oficial, a plataforma já era sucesso no mercado internacional. Assim que o produto ficou pronto, em 2015, eles colocaram um link num fórum de discussão e, no dia seguinte, já havia 30 mil pessoas olhando o site da Rocket Chat – uma plataforma de código aberto que permite ao usuário personalizar a página conforme suas necessidades.

Com sede em Porto Alegre, a empresa tem clientes em 150 países e conta com colaboradores em sete deles. Os maiores mercados são Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e França. Hoje o Brasil é apenas o 16º mercado da Rocket Chat, que funciona como uma espécie de WhatsApp interno das empresas. “Fizemos o produto de olho nos clientes brasileiros, mas a demanda era externa”, afirma Engel.

Num primeiro momento a plataforma tinha apenas uma versão gratuita. Era necessário investir em designer e desenvolvimento para iniciar a comercialização do produto. Foi aí que o empreendedor decidiu aceitar um aporte de US$ 5 milhões do fundo de investimentos americano New Enterprise Associates (NEA) e há um ano começou a cobrar pelos serviços.

Atualmente tem 350 grandes empresas pagantes, como Intel, Samsung, Audi, Mercedes e Caixa Econômica Federal. Essas companhias pagam licença para usar um produto mais elaborado. O mercado a ser explorado está apenas no início, afirma Engel.

Recentemente, a Rocket Chat recebeu outro aporte: desta vez de US$ 3 milhões dos fundos brasileiros Monashees, DGF e ONEVC. “Crescemos muito no exterior e ficamos meio órfãos do Brasil. Então decidimos abrir para capital nacional.”