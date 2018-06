Normalização da política monetária dos EUA foi bem aceita pelos mercados, diz Dudley

O presidente da distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), William Dudley, afirmou em evento na capital paulista nesta quinta-feira, 01, que o plano de normalização da política monetária dos Estados Unidos foi bem aceito pelos mercados. Apesar deste comentário, ele não deu perspectivas sobre o futuro das taxas de juros americanas e limitou-se apenas a dizer que o aumento será gradual.

Ao comentar sobre o papel da comunicação e da transparência no trabalho do Federal Reserve, Dudley disse que houve avanço neste sentido nos últimos anos, o que ajudou o mercado a se ajustar às mudanças de política da instituição.

"O Federal Reserve pode ajudar a economia global com uma política monetária mais eficaz. Um exemplo é o processo que de normalização do balanço que o Federal Reserve iniciou no último ano. Nós divulgamos nossas intenções e iniciamos o programa que tem sido transparente", disse, sublinhando que a instituição somente desviará do plano em caso excepcional.

Nos Estados Unidos, o presidente do Fed, Jerome Powell também defendeu o plano de normalização gradual do balanço da instituição. Segundo ele, a iniciativa foi bem-recebida pelos mercados e o Fed não deve se desviar dela, a menos que ocorram "circunstâncias excepcionais".

Tanto Dudley como Powell afirmaram ainda que o sistema bancário americano está muito "saudável", com altos níveis de capital e liquidez. "É importante que promovamos um sistema financeiro estável e transparente", afirmou Dudley.