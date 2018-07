Norse Energy descobre óleo leve junto com Petrobras na Bahia A Norse Energy anunciou nesta quinta-feira a descoberta de uma reserva de petróleo leve durante a exploração em Copaíba, no bloco marítimo BM-CAL-5, localizado na bacia de Camamu-Almada, sul da costa da Bahia, informou a companhia em um comunicado. "É bastante encorajador que nós agora estabelecemos uma descoberta de petróleo leve na Bacia de Camamu-Almada, mesmo que o resultado possa ser menor do que nossa estimativa preliminar", disse Oivind Risberg em um comunicado, acrescentando que ainda era muito cedo para fornecer informações exatas sobre o tamanho da descoberta. A companhia norueguesa controla 18,3 por cento do bloco, cujo operador é a Petrobras. Na quarta-feira, o presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, informou que a companhia vai buscar desenvolver cada vez mais a produção de óleo leve, commodity mais valorizada no mercado do que o óleo pesado produzido na bacia de Campos. A Norse Energy está listada na Bolsa de Valores de Oslo e atua na exploração, produção, transporte e também na venda de gás natural aos Estados Unidos. (Por Gabriela Melo)