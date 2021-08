‘Nossa solução permite economia de até R$ 0,40 por litro de diesel’, diz fundador da Gasola

Criada em janeiro de 2020, a Gasola – uma plataforma digital de gestão de combustível – promete diminuir o principal custo das transportadoras: o diesel. Ao conectar transportador e postos e permitir que o pagamento seja feito de forma digital, sem intermediários, a economia pode chegar a 0,15 centavos por litro do combustível.

A startup também oferece um sistema de gestão online que garante uma melhoria de eficiência de consumo dos veículos, que mostra em forma de ranking, quanto cada motorista e veículo estão gerando de economia ou prejuízo para a empresa, diz Ricardo Lerner, fundador da Gasola.

Qual o objetivo da plataforma?

O objetivo é reduzir custos para as transportadoras e elevar o lucro dos postos de combustível. Hoje 60% do custo de uma transportadora é diesel. Normalmente, a empresa abastece e usa o cartão para pagar. Nessa transação, o posto perde cerca de metade da margem. As altas taxas cobradas, somadas ao alto prazo de pagamento, limita os postos a darem descontos para as transportadoras.

E qual a proposta da Gasola?

A plataforma conecta a transportadora com os postos. Fazemos a gestão de combustíveis sem cobrar taxas dos postos, o que viabiliza um preço do combustível mais baixo na hora do abastecimento dos veículos . O motorista cadastrado pela transportadora acessa o aplicativo e gera um token. O frentista verifica as informações e valida esse abastecimento. Uma conta corrente digital entre a transportadora e o posto é criada para que possam se pagar diretamente. No final do período negociado, o posto anexa a nota fiscal e a transportadora consegue fazer o pagamento direto, sem intermediação de cartões. Desta maneira, mesmo o posto dando desconto para a transportadora, ele aumenta a margem de venda dele, simultaneamente.

E quanto a plataforma pode gerar de economia?

A economia fica de R$ 0,15 a R$0,40 por litro para a transportadora. O ganho com os descontos é aproximadamente cinco vezes maior do que o valor de contratação da empresa. Fazemos um piloto, sem custos e sem compromisso para validar os benefícios. Neste ano, 100% da empresas que testaram, contrataram o Gasola pelo motivo do resultado imediato gerado.

Quantos clientes vocês têm?

Atualmente temos 320 postos ativos e 92 transportadoras, que transacionam cerca de R$ 14 milhões por mês em todo o País. Recentemente tivemos um aporte de R$ 2 milhões numa rodada privada liderada pela Smart Money Ventures. Vamos usar os recursos para lançar novos produtos de gestão e financeiros.