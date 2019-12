‘Nosso modelo faz de cada cliente uma nova fintech de câmbio’

Criada em 2017 por ex-funcionários da XP, a Frente Corretora de Câmbio tem dobrado de tamanho a cada ano. A plataforma, voltada para pessoa físicas e empresas permite que o cliente atue como uma fintech, vendendo papel moeda ou fazendo remessas de pequenos valores para o exterior sem ter uma estrutura física mais complexa. Recentemente, comprou uma empresa em Miami (EUA) para ampliar suas operações. A seguir trechos da entrevista com o sócio Carlos Brown:

Vocês criaram uma empresa que transforma os parceiros em fintechs de câmbio? Como surgiu essa ideia?

E como alavancaram o negócio?

Como funciona essas remessas?

Eu e o Ricardo (Baraçal) trabalhamos juntos na XP e a Daniela Marchiori era advisory. Nesta época, percebemos que o mercado de câmbio era muito parecido com o de investimentos há 15 anos atrás. Um mercado dominado pelos cinco principais bancos do País (Itaú, Santander, BB, Caixa e Bradesco) e pouco desenvolvido. Ninguém queria investir em tecnologia. Os produtos eram concentrados nos cinco principais bancos. Começamos como correspondente cambial, que seria algo parecido como o agente autônomo na área de investimentos. Nessa fase, tínhamos de nos plugar numa corretora ou banco para poder fazer o trabalho de câmbio. Trabalhamos assim por seis meses. Identificamos os gaps do mercado e ficamos maiores que a corretora que a gente estava operando.Decidimos comprar uma corretora, a Frente, antiga casa de câmbio do shopping Iguatemi da Faria Lima. O que nos interessava era a licença para operar e transformar essa corretora em uma corretora digital focada no modelo B2B (empresa para empresa). A partir daí começamos a desenvolver o mercado e hoje temos 12 escritórios no Brasil, que servem de ponto de apoio para os nossos mais de 400 parceiros. Desenvolvemos um modelo em que transformamos o parceiro numa fintech de câmbio. O parceiro com sua própria marca consegue vender papel moeda em diversas localidades do Brasil, mas também fazer remessas de pequenos valores.Nossa tecnologia permite fazer remessas sem tarifas. O cliente quando faz a transação tradicional no banco tem de pagar uma tarifa de contrato e outra taxa, que varia de US$ 20 a R$ 400. Só que um terço do mercado de câmbio no Brasil é de pequenas remessas. A maioria manda US$ 1 mil e tem de pagar R$ 200 só de contrato. No nosso modelo, a tarifa é zero. Eu faço com que o parceiro vire uma fintech de câmbio, só tendo um site ou uma conta digital.