Nota do Milhão, sistema de emissão de notas fiscais da Prefeitura de São Paulo, fica fora do ar 

A plataforma Nota do Milhão, sistema de emissão de notas fiscais da Prefeitura de São Paulo, está fora do ar nesta quinta-feira, 18. A página inicial do site exibe informação da Secretaria Municipal da Fazenda indicando que, devido à manutenção no banco de dados, o sistema apresenta “lentidão”. O texto também afirma que há equipes atuando para normalizar o sistema.

Já ao tentar realizar o login, usuários encontram a seguinte mensagem: “O sistema de emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços está em manutenção para atualizações e passa por instabilidade. Contamos com sua compreensão.”

Em relatos no Twitter, prestadores de serviço reclamam que não conseguem emitir notas fiscais desde o último sábado, 13. Procurada, a Secretária Municipal da Fazenda afirmou que a infraestrutura de banco de dados do sistema passou por manutenção no último fim de semana e começou a apresentar lentidão e instabilidade na segunda-feira, 15. A Secretaria também informou que busca definir ações para minimizar os impactos da instabilidade no sistema aos prestadores de serviço.

@prefsp quando vcs vão arrumar o site da nota do milhão? Estou desesperada sem conseguir emitir notas, como eu vou receber meu pagamento se eu não consigo emitir nota? Já fazem dias que está fora do ar! Isso é inadmissível! — SkinCarol (@OiCarolSoares) November 18, 2021

Preciso emitir NF e o site da nota do milhão sem funcionar desde sábado, que beleza prefeitura de são paulo. — Ju (@julieira_) November 16, 2021

Se eu não emitir a nota, eu não recebo! Se eu não recebo, as contas se atrasam! Se as contas se atrasam eu pago multa! E ai @prefsp #notadomilhao Quando vcs vão liberar esse sistema de NFS-e? Vão prejudicar muita gente! — didi.carolina (@whatever_didi) November 18, 2021

O aplicativo da Nota do Milhão, disponível para Android e iOS, também está fora do ar e apresenta mensagem dizendo que o sistema está em manutenção. O novo aplicativo MEI Nota Fácil, lançado em outubro em versão Beta, apenas para Android, também exibe a mensagem. A Secretaria não deu previsão de quando o serviço será normalizado.