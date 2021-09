Notebook alia recursos premium a custo acessível

Leve, fino, elegante e potente para acompanhar qualquer estilo ou necessidade de trabalho ou estudo, o notebook HP 250 G8 é um dos grandes destaques do lineup de produtos apresentados pela empresa ao público brasileiro neste ano, aliando recursos premium a um custo acessível e chassi simplificado, para ser transportado com facilidade a qualquer local - e sempre entregando desempenho de desktop em um portátil.

Voltado para o uso corporativo, em empresas de pequeno e médio porte, o 250 G8 foi projetado e dotado de recursos de hardware e software para prover plena compatibilidade com o padrão conhecido como SMB, ou Server Message Block. Trata-se de um protocolo que facilita o compartilhamento, uso, leitura e gravação de arquivos em redes de computadores, além da solicitação de serviços e aplicações diretamente de servidores dentro de um ecossistema corporativo - facilitando assim o acesso dos colaboradores a qualquer informação, mesmo distantes dos escritórios.

São ferramentas essenciais de colaboração que já vêm embarcadas na máquina, pronta também para se conectar a todos os seus principais periféricos. O HP 250 G8 conta com uma porta de dados USB Type-C, uma porta RJ-45 e uma porta HDMI, além de entrada para cartões de memória SD.

Outras duas portas USB tradicionais (Type-A) estão disponíveis - e todos os três pontos USB têm tecnologia de super velocidade (super speed), com taxas de transmissão e recepção de arquivos atingindo 5 GBps,

Design e desempenho

Nas várias versões do equipamento, é padrão a tela de 15,6 polegadas na diagonal, com um design de borda estreita e grande relação tela-corpo, oferecendo amplo espaço para trabalho ou transmissão de conteúdo, aliada a uma placa de vídeo Intel UHD (ultra-alta-definição), possibilitando o processamento mais rápido, claro e com cores mais vibrantes de diversos tipos de imagem, projeto ou apresentação.

O desempenho compatível com as exigências mais atuais é assegurado pelo processador Intel das famílias de décima geração - dependendo do modelo, o i3 ou o i5, com destaque para esse último nas aplicações corporativas. Já na memória RAM há opções do 250 G8 com 4 GB, 8 GB ou 16 GB, quantidade necessária para o trabalho sem engasgos com softwares mais elaborados, sem que haja perda de desempenho.

Memória sem solavancos

A HP também deu atenção especial à tecnologia de armazenamento: o notebook conta com um SSD (Solid State Drive, ou unidade de estado sólido) de 128 ou 256 GB, dependendo da versão, com acesso muito mais rápido do que os discos rígidos tradicionais, sem barulhos e vibrações.

Esse tipo de memória também torna a máquina muito mais resistente a vibrações, solavancos e quedas, inclusive durante o uso, preservando o desempenho a todo instante - e tem espaço de sobra para guardar arquivos com organização e acesso extremamente veloz e estável.

Outra tecnologia para quem precisa de tranquilidade e ótimo desempenho para trabalhar, assegurando a produtividade mesmo nos ambientes mais ruidosos, e que já vem embarcada no HP 250 G8 é o aplicativo HP Noise Cancellation.

Ele utiliza o microfone e análise de som em tempo real, por meio de inteligência artificial, para analisar os ruídos externos e cancelá-los, garantindo foco total nas tarefas de trabalho.