NotreDame compra GreenLine por R$ 1,2 bilhão

A NotreDame Intermédica anunciou nesta quarta-feira, 5, a aquisição de 100% do Grupo GreenLine, por R$ 1,2 bilhão. Com a transação, a companhia consolida-se como terceira maior operadora de saúde do Brasil, atrás da Amil e Bradesco Saúde.

A empresa de José Rafic contratou, há dois anos, a consultoria Advisia para buscar um investidor. O Banco Plural foi o assessor financeiro dos vendedores. As negociações entre a GreenLine e a Intermédica avançaram nos últimos oito meses, afirmou André Schwartz, sócio do Brasil Plural.

A transação, que está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e da ANS, deverá ser concluída até o fim do ano.

Consolidação

Desde que adquiriu a Intermédica por quase R$ 2 bilhões em março de 2014, a Bain Company intensificou o movimento de consolidação da operadora de saúde – foram quase R$ 3 bilhões investidos em aquisições, incluindo a GreenLine. Boa parte dessas compras foi de hospitais instalados na região do ABC e também no Rio de Janeiro.

Fundada em 1968, a NotreDame opera planos de saúde e odontológicos, além de saúde ocupacional. A empresa conta com uma estrutura própria de 18 hospitais, 67 centros clínicos, 10 unidades de medicina preventiva e 23 unidades de pronto-socorro, localizados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.