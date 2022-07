Nova diretora assumiu área do BNDES para assumir mais riscos no financiamento em infraestrutura

RIO - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai entrar no apoio à produção do hidrogênio verde, uma das opções de “combustível do futuro”, na fronteira tecnológica da transição para a economia de baixo carbono. Uma nova linha de crédito oferecerá empréstimos de até R$ 300 milhões para a construção de fábricas de produção para o mercado doméstico. Além disso, o banco está aberto para financiar grandes usinas para exportação, projetos de bilhões de dólares, com juros tão baixos quanto em mercados desenvolvidos.

Abundante na natureza, o hidrogênio é usado na indústria – como insumo para fertilizantes, produção de aço e refino de combustíveis, por exemplo. Também serve como combustível. Como só é encontrado na combinação com outros elementos – na água e nos hidrocarbonetos, como gás, carvão e petróleo –, para consegui-lo na forma pura, é preciso separá-lo.

Os processos de separação mais comuns são o hidrogênio marrom (obtido pela regaseificação do carvão) e cinza (obtido a partir de combustíveis fósseis, como gás natural), como mostrou o Estadão em novembro do ano passado. O processo do hidrogênio azul (a partir da captura do dióxido de carbono emitido pela indústria) é menos poluente, mas o hidrogênio verde é diferente.

O processo do hidrogênio verde não emite gases do efeito estufa. O elemento é obtido por eletrólise da água (pode ser do mar), que separa o hidrogênio do oxigênio por meio de uma corrente elétrica, método conhecido há 200 anos. O “pulo do gato” da tecnologia está no uso de fontes renováveis de energia para gerar a corrente elétrica, como eólica ou solar. O Brasil tem condições para liderar a revolução energética do hidrogênio verde por causa do enorme potencial de expansão da geração de energia eólica e solar.

Levantamento da consultoria McKinsey citado pelo Estadão em novembro mostra que, até julho de 2021, havia 359 projetos para a produção de hidrogênio verde em grande escala no mundo, somando US$ 150 bilhões em investimentos. No Brasil, a McKinsey calcula que será preciso investir US$ 200 bilhões, ao longo dos anos, para formar uma cadeia de produção.

A nova linha do BNDES começará com foco em projetos de pequeno porte, com investimento total em torno de R$ 400 milhões, disse a diretora de Garantia a Infraestrutura, Solange Vieira. Por isso, o teto de R$ 300 milhões para o valor do empréstimo. Segundo a diretora, é só o início do trabalho. As primeiras operações funcionarão como “projetos-piloto”. Dois pedidos de financiamento já estão em análise pela área técnica do BNDES e deverão ser aprovados nos próximos 12 meses.

O grande diferencial da nova linha do BNDES serão os juros extremamente baixos. “Estamos colocando de pé uma linha de financiamento que será TLP careca ou menos, dependendo do risco da operação”, afirmou Vieira.

A Taxa de Longo Prazo (TLP) – introduzida em março de 2017, na maior mudança na política de crédito do BNDES desde a estabilização da economia, no início dos anos 1990 – é a referência nos empréstimos do banco de fomento, balizada nos juros de mercado, seguindo as cotações dos títulos da dívida pública. Oferecer o empréstimo com a TLP “careca” significa aplicar uma taxa final praticamente igual à de referência.

Menos do que isso significa um juro abaixo das taxas de mercado. A nova linha de crédito para plantas de hidrogênio verde será a primeira do BNDES a oferecer juros abaixo das taxas de mercado, com exceção dos programas não reembolsáveis, que financiam via apoio direto, e não empréstimos. Isso será possível porque parte do orçamento para a nova linha virá do Fundo Clima. Criado em 2009, o fundo é administrado pelo BNDES, mas está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Ele financia, de forma não reembolsável, projetos com foco na mitigação das mudanças climáticas.

Segundo Vieira, as condições excepcionais, de juros bem baixos, se justificam porque o desenvolvimento tecnológico da nova fonte energética está no início. A velocidade da inovação impõe desafios ao financiador, já que, rapidamente, custos de investimento e receitas podem mudar, impactando as premissas financeiras das operações.

Os desafios tecnológicos são enormes. O processo da eletrólise da água precisa ser melhorado, para consumir menos eletricidade – o que reduziria o montante de investimentos necessários. O armazenamento e o transporte ainda são um desafio. E tudo isso precisa avançar para baixar o custo. Atualmente, o preço do quilo do hidrogênio cinza é US$ 2, enquanto o verde está entre US$ 5 e US$ 8. Nas estimativas da McKinsey, o preço do quilo do hidrogênio verde produzido no Brasil poderia chegar a US$ 1,50 em 2030.

Pensando nisso, a nova linha do BNDES poderá financiar também projetos de pesquisa e desenvolvimento, disse Vieira. Além disso, como as plantas de produção de hidrogênio verde dependem da geração de eletricidade associada, as linhas tradicionais do banco de fomento, que já financiam parques eólicos e solares, poderão ser usadas para essa parte dos investimentos.

Em outra frente, o BNDES foi autorizado a usar seus recursos para o financiamento do comércio exterior para empréstimos para grandes plantas de produção de hidrogênio verde que sejam totalmente voltadas à exportação, que encontram nas áreas portuárias suas localizações ideais.

O Porto de Suape, em Pernambuco, assinou um memorando de entendimento com a francesa Qair Brasil para a construção de uma planta com investimento total de US$ 3,8 bilhões. A companhia francesa também tem acordo com o Porto de Pecém, no Ceará, para projeto que prevê o uso da energia elétrica gerada pelo Complexo Eólico Marítimo Dragão do Mar e de um parque de energia eólica offshore (nas águas do mar), com investimento total de US$ 6,95 bilhões. Em maio, a Shell e o Porto do Açu, no litoral norte do Rio, assinaram um memorando para o desenvolvimento de uma planta-piloto.

Segundo Vieira, os empréstimos aqui podem ser bilionários. O BNDES não trabalha com um teto de orçamento. Assim como no caso da linha para projetos nacionais, o juro baixo será o diferencial. Só que, no caso das plantas para exportação, a ideia é equiparar as condições de crédito com as melhores encontradas mundo afora, incluindo mercados desenvolvidos. São juros entre 1% e 2% ao ano, disse a diretora do BNDES.

“Vai ser uma taxa bem barata, competitiva, a nível internacional, com as linhas dos nossos concorrentes, como bancos de desenvolvimento e organismos multilaterais, dependendo do ‘spread’ de risco do cliente”, afirmou Vieira. “O foco aqui é trabalhar para colocar o Brasil competitivo a nível internacional, com uma pauta geradora de empregos, de divisas, de desenvolvimento para o País, associado à questão do clima”, completou.

Segundo a diretora, a guerra na Ucrânia – e as sanções econômicas dos países ocidentais contra a Rússia, por causa dos ataques ao país vizinho, o que levou a um choque nas cotações do petróleo, já que os russos são grandes produtores da matéria-prima – poderão impulsionar o hidrogênio verde como alternativa na transição energética.

“A demanda ficou mais firme, e os projetos começaram a sair do papel, também com o movimento da guerra na Ucrânia. A Alemanha está organizando um leilão para a compra de hidrogênio daqui a dois anos. Conversamos com alguns investidores olhando para esse leilão e organizando suas plantas produtivas para fornecer hidrogênio a partir daí”, afirmou Vieira.