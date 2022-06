‘Nova Eletrobras’ estreia na Bolsa; veja o que esperar da empresa, agora privada

A conclusão da privatização da Eletrobras é o pontapé inicial na mudança do perfil da companhia. Com a emissão das novas ações e a diluição da fatia da União no capital da empresa, o novo corpo de acionistas precisará definir um novo Conselho de Administração, que por sua vez escolherá uma nova diretoria.

Controle difuso

Leia Também Uma privatização de peso

Já existe uma significativa expectativa no mercado sobre a futura composição do conselho de administração da Eletrobras, que terá papel importante de ditar o rumo da empresa. Isso porque, com a capitalização, a empresa passará a ter controle difuso e nenhum acionista terá poder de voto superior a 10% do capital votante - nem mesmo a União, que permanecerá com fatia relevante, de cerca de 45% do capital votante.

Analistas afirmam que o futuro comando da elétrica precisará trabalhar em redução de custos e otimização de processos. Profissionais de mercado apontam que as ações da Eletrobras subiram cerca de 200% nos últimos anos sem a demonstração, por parte da empresa, de melhorias operacionais que justificassem tal valorização. Muito embora ganhos de eficiência tenham sido observados na companhia desde 2016, quando, sob a gestão de Wilson Ferreira Junior, houve significativa redução do quadro de pessoal e consolidação do centro de serviços compartilhados (CSC), entre outras iniciativas, analistas afirmam que empresas privadas de energia chegam a ser três vezes mais eficientes do que a Eletrobras.

Passivos contigentes

Outra frente de esperada melhoria é a administração de passivos contingentes. A Eletrobras encerrou março de 2022 com R$ 33,8 bilhões em provisões para litígio. Desse total, R$ 25,6 bilhões se referem aos processos do empréstimo compulsório, um imbróglio que se arrasta há décadas. A expectativa é que, sob uma gestão privada, a companhia terá mais liberdade para buscar acordos e encerrar processos, a exemplo do que foi feito após a privatização da geradora paulista Cesp - atual Auren Energia.

Investidores também se interessam pelo plano de longo prazo da Eletrobras, com a perspectiva de que, sob a nova gestão privada, a empresa possa voltar a ter uma atuação mais ativa na expansão da matriz elétrica brasileira, investindo em novas capacidades de geração, em especial usinas eólicas e solares. Ao mesmo tempo, esperam que a companhia estruture uma área de negócios de comercialização de energia, para melhor gerenciar a venda de sua produção. O entendimento, porém, é que qualquer movimento neste sentido levará mais tempo. / *COLABOROU LUDMYLLA ROCHA