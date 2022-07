Nova ministra da Economia da Argentina, próxima do kirchnerismo, é aposta para aplacar crise

São Paulo - Para aplacar a crise política deflagrada pela renúncia do agora ex-ministro da economia da Argentina Martín Guzmán, o presidente do país, Alberto Fernández, escolheu como sucessora um nome próximo ao grupo liderado pela vice-presidente Cristina Kirchner. A nova titular da pasta, Silvina Batakis, foi sugerida por Kirchner, de acordo com vários veículos da imprensa argentina.

A economista de 53 anos circula há décadas entre círculos kirchneristas. Entre 2011 e 2015, comandou a equipe econômica da província de Buenos Aires durante a gestão do então governador Daniel Scioli, um dos principais aliados de Kirchner.

Quando se lançou candidato à presidência em 2015, Scioli sinalizou que designaria Batakis para o Ministério da Economia. Ele, no entanto, foi derrotado por Mauricio Macri.

Atualmente, Batakis atua como secretária de Províncias do Ministério do Interior, que é chefiado pelo peronista Eduardo "Wado" De Pedro.

A escolha representa um aceno de Fernández a Kirchner. Segundo o jornal El Cronista, os dois tiveram uma conversa telefônica por 25 minutos neste domingo, na qual a decisão teria sido comunicada. A vice-presidente vinha fazendo duras críticas públicas à gestão de Guzmán, insatisfeita sobretudo com os planos de redução dos gastos públicos.

A diminuição do déficit fiscal era um das contrapartidas exigidas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para um programa de reestruturação de US$ 44 bilhões em dívida da argentina com o organismo multilateral. Kirchner expressou publicamente a oposição aos termos do acordo e rejeitou a ideia de que a política econômica expansionista tenha sido responsável pela escalada da inflação no país.

Ao anunciar a renúncia, no sábado, Guzmán não citou especificamente os motivos que levaram à decisão, mas a carta em que comunicou a saída foi divulgada no mesmo momento em que Kirchner repetia as críticas a ele.