Nova organização reúne gerentes de produtos para a indústria jornalística

Os desafios enfrentados pela indústria jornalística, com o advento de novas tecnologias e novos canais, suscitou a criação de uma organização global que reúne gerentes e pensadores de produtos jornalísticos. A ideia da News Product Alliance (NPA), lançada nesta quarta-feira, 23, é ser uma rede de apoio e prática para esses profissionais. O Estadão participa da iniciativa.

A gerência de produto é uma função central na indústria de tecnologia, onde desempenha um papel essencial na mediação da experiência do usuário e das necessidades de negócios, mas a avaliação é que sua adoção em redações tem sido mais limitada. O novo grupo tem como objetivo oferecer oportunidades de treinamento, networking e desenvolvimento de carreira e elevar a disciplina de gerenciamento de produtos na indústria jornalística.

Leia Também 'Estadão' investe em cobertura multiplataforma sobre Retomada Verde

“As redações de maior sucesso hoje adotaram a estratégia de produto em sua cultura. À medida que essas práticas se expandem pela indústria de notícias, muitos jornalistas e profissionais de produto estão buscando apoio adicional para aprender e adotar essas habilidades”, disse Becca Aaronson, presidente do comitê gestor interino da organização e ex-chefe de produto da Chalkbeat e The Texas Tribune.

“Essa comunidade nasce globalmente”, disse Luciana Cardoso, diretora de estratégias digitais do Estadão e membro do comitê gestor do NPA. “Ao incluir diferentes países e idiomas, ampliaremos nosso intercâmbio de conhecimentos e as carreiras individuais de produtos nas redações. Todos nós precisamos cada vez mais conhecer nosso público e criar produtos que atendam às suas necessidades, fortalecendo assim a entrega de conteúdo.”

O comitê gestor interino da NPA inclui profissionais de produto da Gannett, McClatchy, CalMatters, the Bay Area News Group, Google News Initiative e outras organizações, e está recrutando ativamente membros que podem aumentar a diversidade de origens, pontos de vista e nacionalidades representadas.

A Escola de Jornalismo da Universidade de Missouri, a Escola de Pós-Graduação em Jornalismo da CUNY Newmark e a News Catalyst estão fornecendo apoio institucional inicial.