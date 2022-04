Nova Triumph Tiger Sport 660 chega às lojas por R$ 55.990

A nova Triumph Tiger Sport 660 já chegou às concessionárias da marca no Brasil com um preço competitivo: R$ 55.990. O modelo faz a estreia da fabricante inglesa no segmento de aventureiras esportivas médias e vem brigar com modelos como a Honda NC 750X e a Kawasaki Versys 650.

A principal “arma” da nova Triumph para disputar o mercado com as motos japonesas é seu motor de três cilindros, com melhor desempenho que as concorrentes, todas bicilíndricas – ou seja, equipadas com motores de dois cilindros paralelos.

Com um cilindro a mais, a nova Tiger Sport 660 oferece mais potência: 81 cv a 10.250 rpm. Além de mais potente, a tradicional arquitetura tricilíndrica da Triumph também oferece bastante torque, desde os baixos giros até o máximo de 6,53 kgf.m a 6.250 rpm. Em conjunto com o câmbio de seis velocidades, há força suficiente para retomadas e acelerações vigorosas.

Embora seja mais potente que as concorrentes, o novo motor promete oferecer baixo consumo e boa autonomia. Segundo a Triumph, com o tanque de 17,2 litros da nova Tiger Sport 660 é possível rodar até 380 km. Ou seja, a aventureira esportiva inglesa deve rodar cerca de 22,5 km/litro de gasolina.

Esportiva, mas com conforto

Com a proposta de ser uma moto versátil, a Tiger Sport 660 tem rodas de 17 polegadas, como uma moto esportiva, mas oferece a posição de pilotagem ereta dos modelos aventureiros. Essas características, em conjunto com o potente motor, fazem dela uma boa opção para quem procura uma moto ágil para o uso diário, mas também com bom desempenho e conforto para viajar.

O chassi de treliça tubular fabricado em aço garante a boa ciclística. Com aro 17, as rodas de liga-leve são equipadas com pneus Michelin Road 5 que facilitam as mudanças de direção.

O conjunto de suspensões é da marca Showa e tem garfos telescópicos invertidos com 41 mm de diâmetro na dianteira, e um monoshock traseiro, também da grife japonesa, com ajuste na pré-carga da mola, para quando for levar garupa e bagagem. Com amortecimento progressivo, as suspensões oferecem bom curso de 150 mm para isolar o piloto das imperfeições do piso.

Nos freios, dois discos duplos de 310 mm de diâmetro com pinças deslizantes, na frente, e um disco simples, atrás, ambos da Nissin, param os 206 kg da Tiger Sport 660 com a segurança do sistema ABS de dois canais.

Além do ABS de série, a nova aventureira esportiva da marca inglesa oferece outros sistemas de assistência ao condutor, como controle de tração e dois modos de pilotagem. Os modos Rain e Road alteram a resposta do acelerador e também o nível de atuação do controle de tração, para garantir uma pilotagem segura.

Equipamentos e acessórios

A nova Tiger Sport 660 também se destaca pelo pacote de equipamentos que fazem dela uma moto prática e versátil. A começar pelo painel de instrumentos multifuncional com tela colorida de TFT.

Além de fornecer todas as informações necessárias para a pilotagem, como velocímetro, conta-giros, marcador de combustível e indicador de marcha engatada, permite a instalação do sistema de conectividade My Triumph(opcional), que possibilita navegação curva a curva, controle da câmara GoPro e interação de telefone e música.

Vale destacar ainda o para-brisa, que oferece boa proteção aerodinâmica na estrada, e conta com um prático sistema de ajuste de altura manual. A Tiger Sport 660 ainda vem pronta, com encaixes, para receber malas laterais, para quem pretende viajar com mais conforto e segurança. A Triumph ainda oferece uma extensa lista de acessórios originais, para personalizar a moto de acordo com seu uso.

Manutenção e aquisição facilitadas

Outra vantagem significativa para os motociclistas é que a nova Tiger Sport 660 tem baixo custo de manutenção quando comparada a modelos da mesma categoria. Além da garantia de dois anos, os intervalos de revisão são de 16.000 km, o que reduz os gastos na oficina.

A nova aventureira esportiva da Triumph chega ao mercado nacional em duas opções de cores, azul e vermelha, pelo preço sugerido de R$ 55.990. A Tiger Sport 660 pode ser adquirida pelo plano de financiamento Triumph Smart, com entrada de R$ 19.597, mais 23 prestações mensais de R$ 977 e uma parcela final, no 24º mês, no valor de R$ 30.475. Para mais informações, acesse o site www.triumphmotorcycles.com.br ou procure uma das 22 concessionárias da marca, espalhadas por todo o Brasil.