Novo avião da Embraer, o E195-E2, estreia em outubro em voos da Azul

A Azul começará a voar o E195-E2, novo avião da Embraer, a partir de outubro, afirmou há pouco o presidente da companhia aérea, John Rodgerson. Segundo ele, o primeiro voo com o modelo será entre Viracopos e Brasília.

A expectativa da empresa é receber mais cinco E195-E2 ainda neste ano. Para 2020, Rodgerson sinalizou que a previsão é de 20 outras entregas. Até 2022, a Azul quer ter substituído todos os E1 (modelo atual de sua frota) pelos E2.

Ontem, o presidente da Azul destacou que a aeronave deve operar também na nova rota da empresa, a ponte aérea entre os aeroportos de Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ). Ele disse ainda que poderá usar o modelo na Moxy, sua nova empreitada nos EUA.

Com capacidade para até 146 passageiros, o E195-E2 pode transportar mais viajantes do que seu antecessor da primeira geração. Além disso, o novo avião consome 25% menos combustível por assento que o E195. O modelo já está certificado pelas agências de aviação do Brasil, da Europa e dos EUA.

Por ser mais eficiente que os aviões E1 de sua frota, o E195-E2 poderá ainda viabilizar operações que, antes, não eram economicamente vantajosas. "O David (Neeleman, fundador da Azul) me disse 'tem uma rota em que nossos concorrentes estão e nós não estamos'. Eu disse, 'David, estamos esperando o E2'", afirmou Rodgerson.

A Embraer realiza entregou nesta quinta-feira, 12, a primeira entrega do avião E195-E2, o maior jato comercial já produzido pela empresa e também o maior das três aeronaves que compõem a nova geração da fabricante, os E-Jets E2.

Embraer em alta

As ações ordinárias de Embraer já vinham em alta desde cedo, após o banco suíço UBS elevar a recomendação da ADR da empresa de neutra para compra.

Os ganhos foram acelerados depois que o fundador e presidente do conselho de administração da companhia aérea Azul, David Neeleman, indicou que avalia os novos aviões da Embraer para usá-los na Moxy, sua nova companhia aérea nos Estados Unidos. Com isso, o papel avançou para mais de 4% e, há pouco, subiam 4,67%.