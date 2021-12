Novo formato da edição impressa do 'Estadão' recebe prêmio Aberje

O jornal O Estado de S. Paulo recebeu o troféu de Mídia do Ano pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), na 47.ª edição do Prêmio Aberje, durante cerimônia virtual realizada na noite de ontem. O veículo também foi premiado por integrar o Consórcio de Veículos de Imprensa, que atuou na cobertura e divulgação de dados sobre a pandemia de covid-19.

“Achamos admirável essa mudança de formato do jornal, que mostra que o impresso continua importante. Estamos premiando a luta do Estadão para continuar a ser um dos grandes mediadores da democracia”, afirmou o diretor-geral da Aberje, Hamilton dos Santos.

A mudança de formato do jornal ocorreu em outubro, após mais de um ano de pesquisas com assinantes, leitores e anunciantes. As alterações não representaram, porém, uma mudança no compromisso da empresa com o jornalismo profissional e independente.

O berliner é um formato adotado por grandes publicações ao redor do mundo. O The Guardian, principal periódico do Reino Unido, fez a transição em 2005. Na Argentina, o jornal La Nación também adotou o formato neste ano.

O editor executivo multimídia do Estadão, Fábio Salles, e a gerente de comunicação e marketing do jornal, Adriana Nogueira, receberam a premiação. Salles foi o líder do projeto de transformação da versão impressa do jornal. “Foram muitos meses de trabalho. Esse projeto exigiu esforço multidisciplinar para trazer ao leitor um produto mais fácil de ler e de manusear”, afirmou.

Consórcio

A Aberje também premiou o Consórcio de Veículos de Imprensa na Categoria Mídia Especializada pela divulgação de dados ao longo da pandemia. “Parabéns a todas as marcas que compõem o consórcio. Fazer parte desse grupo nos traz a certeza de que cumprimos a nossa missão de informar, conscientizar e comunicar”, disse a gerente de comunicação do Estadão.

O Projeto Comprova e o Consórcio de Veículos de Imprensa também receberam, na quinta-feira passada, o Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa. A premiação reconheceu a importância do trabalho de cooperação entre empresas jornalísticas para combater a desinformação sobre a covid-19.

Francisco Mesquita Neto, diretor-presidente do Grupo Estado, vice-presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ) e responsável pelo Comitê de Liberdade de Expressão da entidade, disse, na premiação: “Só com livre acesso às informações de seu interesse as pessoas podem formar suas visões de mundo, tomar suas decisões, fazer suas escolhas.”