Novo ministro de Minas e Energia já defendeu solução de mercado para preços de combustíveis

BRASÍLIA - Indicado ao cargo em meio ao descontentamento do presidente Jair Bolsonaro com a política de preços da Petrobras, o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, sempre defendeu soluções via mercado para a alta dos combustíveis.

Próximo de Bolsonaro, Sachsida é um dos mais liberais assessores do ministro da Economia, Paulo Guedes, e um dos poucos remanescentes da formação original do superministério. Servidor de carreira do Ipea, ele conheceu Bolsonaro ainda quando ele era deputado e foi responsável por dar aulas de economia para o presidente.

O novo ministro de Minas e Energia é crítico do tamanho do Estado e militante das privatizações. Em declarações à imprensa, apostou no aumento da produção internacional para reduzir o preço do petróleo e já alertou para o risco de medidas cogitadas pela ala política do governo, como a criação de um subsídio para o diesel e a gasolina.

Como mostrou o Estadão/Broadcast no começo de março, Sachsida tomou a frente das críticas da equipe econômica às versões mais audaciosas da PEC dos Combustíveis que previam um corte geral de impostos nas bombas – incluindo a gasolina – e até mesmo a criação de um fundo bilionário para compensar a alta internacional do preço do petróleo.

Questionado na ocasião também sobre a ampliação do vale-gás, ele respondeu que se posicionaria sempre contra medidas que tenham resultados ruins, “apesar de boas intenções”. “Determinadas propostas geram efeitos macroeconômicos adversos, com resultados negativos. Cabe a nós mostrarmos que determinadas medidas para os combustíveis terão efeito oposto ao esperado”, alertou o ainda secretário especial de Estudos Econômicos do Ministério da Economia. “Se tomarmos medidas que trazem receio à consolidação fiscal, o real se desvaloriza e gera um aumento no preço dos combustíveis”, enfatizou. O governo federal zerou o PIS/Cofins apenas sobre o diesel no fim daquele mês.

Ainda em março, enquanto ainda havia um embate entre as alas política e econômica do governo sobre a criação de um subsídio de três a seis meses para baratear o custo dos combustíveis aos consumidores, Sachsida preferiu apostar que os países produtores de petróleo iriam aumentar a produção para evitar que o preço do barril continuasse avançando. “A resposta padrão das grandes economias é aumentar a oferta de petróleo, e não reduzir. Os países produtores devem aumentar a produção para evitar um aumento exacerbado do preço do barril”, projetou.

Em entrevista ao Estadão no mês passado, Sachsida defendeu o regime de concessão do petróleo no Brasil e voltou a avaliar que o mercado de energia elétrica também precisa de ajustes. “Vender a Eletrobras é uma prioridade para o nosso governo. Temos que insistir na agenda de privatizações e concessões. Agora, além disso, existem alguns desenhos equivocados que foram feitos no passado no mercado de energia. Esse mercado precisa voltar a fazer sentido”, declarou.