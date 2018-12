Novo ministro de Infraestrutura anuncia, no Twitter, área para combate à corrupção no setor

BRASÍLIA - O futuro ministro da Infraestrutura do próximo governo, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou, neste sábado, 29, a criação de uma área para combate à corrupção no setor. Segundo ele, a nova Subsecretaria de Governança e Integridade vai cuidar da seleção de servidores para o ministério, com a criação de um banco de talentos em parceria com a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União.

Freitas fez o anúncio da nova subsecretaria por meio de uma conta no Twitter criada, segundo ele, “em respeito ao compromisso firmado pelo presidente Jair Bolsonaro de máxima transparência nas ações do governo federal”. Ele afirmou que usará o canal para a divulgação de seu trabalho à frente do Ministério da Infraestrutura.

Em respeito ao compromisso firmado pelo presidente @JairBolsonaro de máxima transparência nas ações do governo federal, inauguro este canal de comunicação para a divulgação do meu trabalho como futuro Ministro da Infraestrutura. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) 29 de dezembro de 2018