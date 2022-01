Novo Nissan Versa conquista mais um prêmio e é eleito o melhor sedã compacto

O Novo Nissan Versa ganha cada vez mais espaço no mercado brasileiro por causa de seu estilo inconfundível. Destaque para o design moderno, a tecnologia embarcada, os itens de segurança, o conforto e a eficiência do conjunto motriz. Com essas qualidades, o modelo foi eleito o melhor sedã compacto no Prêmio Mobilidade Estadão 2022.

“O Novo Nissan Versa é um sedã que traz o melhor da tecnologia japonesa aliada à segurança e ao design moderno e de personalidade única. São itens que o consumidor valoriza e que foram reconhecidos pelos jurados do Prêmio Mobilidade Estadão 2022, mostrando as qualidades do nosso produto, que é um forte competidor no seu segmento, conquistando uma posição privilegiada, acima de 10% das vendas a clientes particulares. Ficamos muito honrados e felizes com o reconhecimento do Estadão”, afirma Humberto Gomez Campusano, diretor de Marketing da Nissan do Brasil.

Na parte externa, o Novo Nissan Versa mescla ousadia e requinte, tendo a grade dianteira V-Motion e o chamado “teto flutuante” como principais destaques. O sistema de iluminação totalmente de LED, as rodas de liga leve de 17 polegadas com desenho exclusivo, as lanternas com formato bumerangue e o amplo porta-malas – com capacidade para 482 litros de bagagem – são outras características diferenciadas do modelo.

Tecnologia com inteligência

O Novo Nissan Versa também chama a atenção por seus itens de tecnologia voltados à segurança, com os recursos do Nissan Intelligent Mobility e do Safety Shield. Trata-se de um conjunto de equipamentos que proporcionam maior proteção não só ao veículo e a seus ocupantes, como a quem está ao redor, composto por alerta de colisão frontal com assistente de frenagem autônoma, câmeras com visão 360 graus e detecção de objetos em movimento, alerta de tráfego cruzado traseiro, monitor de ponto cego, assistente de partida em rampa e câmera e sensores de manobra traseiro.

Tudo isso sem esquecer os seis airbags, o controle eletrônico de tração e de estabilidade, os freios com ABS e o sistema de fixação de cadeirinhas Isofix. E mais: em sua categoria, só o Novo Nissan Versa conta com o alerta de objetos no banco traseiro, que avisa ao motorista quando um objeto ou criança for deixado no banco traseiro. O sistema é ativado quando as portas traseiras são abertas e fechadas antes de iniciar uma viagem. Ao chegar ao destino, o carro buzina três vezes, caso as portas traseiras não sejam abertas novamente.

No Novo Nissan Versa, a tecnologia também contribui para o conforto e o entretenimento a bordo. Os bancos dianteiros, por exemplo, possuem a exclusiva tecnologia Zero Gravity (gravidade zero), inspirada na ideia adotada em naves espaciais, que alivia a fadiga dos ocupantes, proporcionando a postura ideal para tornar as viagens longas mais agradáveis, proporcionando mais bem-estar.

Conectividade a favor da comodidade

A conectividade no Novo Nissan Versa é garantida pela moderna central multimídia, que, compatível com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay, permite utilizar comandos por voz, garantindo que o motorista não precise desviar a atenção da via ou tirar as mãos do volante para escolher uma música, alterar o roteiro de viagem ou mesmo responder a uma mensagem de texto, por exemplo.

Outro diferencial do Novo Nissan Versa é o generoso espaço interno. Reconhecido por oferecer um dos maiores espaços para os passageiros – principalmente no banco de trás –, o sedã se mostra imbatível nesse quesito, superando até modelos de categorias superiores (e mais caros). Merecem destaque, ainda, os diversos compartimentos para acomodar objetos pessoais distribuídos por toda a cabine e o ar-condicionado automático, que mantém a temperatura desejada independentemente do clima externo.

O Novo Nissan Versa também conta com um moderno e eficiente conjunto motriz, formado pelo robusto e confiável motor flex de quatro cilindros e 16 válvulas com duplo comando no cabeçote, capaz de entregar 114 cv e 15,5 kgfm, não importando o combustível utilizado, e pela avançada caixa de câmbio CVT continuamente variável, que se destaca por oferecer trocas de marcha muito suaves, mas rápidas, garantindo o ótimo desempenho do veículo em todas as situações.