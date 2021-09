Novo relatório da reforma administrativa inclui juízes e promotores

BRASÍLIA - O relator da reforma administrativa, deputado Arthur Maia (DEM-BA), decidiu incluir membros de todos os Poderes, incluindo juízes e promotores, no corte de privilégios, como férias superiores a trinta dias, no seu novo parecer sobre a proposta de emenda à Constituição (PEC).

A redação do artigo que veda benefícios como adicionais referentes a tempo de serviço, aumento de remuneração ou de parcelas indenizatórias com efeitos retroativos, licença-prêmio, licença-assiduidade, entre outras coisas, passa agora a incluir servidores “no âmbito do Ministério Público e de qualquer dos Poderes da União”.

Arthur Maia retomou nesse novo texto também a possibilidade de cortes de jornada e de salário de servidores de 25%. Como mostrou o Estadão/Broadcast, a economia com esse corte pode chegar a R$ 33 bilhões em 10 anos, calcula o Centro de Liderança Pública (CLP). A possibilidade de redução da jornada e salários é opcional para os atuais servidores.

Na nova versão, o relator atendeu uma crítica da oposição e exclui um artigo, o 37-A, que permitia aos governos federal, estaduais e municipais realizar parcerias com a iniciativa privada para a realização de serviços públicos. Ele retirou ainda a previsão de foro privilegiado para delegado-geral da Polícia Federal e a transferência da Polícia Federal para a competência do Judiciário, o que ampliaria suas atribuições.

Apesar das críticas, no entanto, o relator manteve a proibição de cassação de aposentadoria como hipótese de sanção administrativa.