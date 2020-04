Novo 'superpoder' do Banco Central pode causar problemas de caixa para o Tesouro

BRASÍLIA - A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Orçamento de Guerra, cuja votação ficou para quarta-feira, pode trazer problemas de caixa, no futuro, para o Tesouro Nacional. O diagnóstico está sendo compartilhado por técnicos experientes da área econômica do governo, ouvidos pelo Estado e que pediram anonimato.

Eles alertam para a elevação do risco de financiamento do Tesouro. Com a “arma” dada na PEC, o BC poderá fazer um tipo de operação de compra e venda de títulos do Tesouro diretamente no mercado para reduzir a taxa de juros do mercado com prazos mais longos. São essas taxas que são usadas como referência nas operações de crédito e não a taxa Selic. Chamada de “twist”, esse tipo de operação é feita pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Fed.

Por meio dessa operação, o BC compra títulos com prazo mais longos, cujas taxas subiram durante a crise da pandemia da covid-19, e vende papéis com prazo de vencimentos mais curtos, por exemplo, de três meses.

A depender do volume a ser utilizado pelo BC nessas operações, o Tesouro terá que reforçar os recursos para fazer frente aos pagamentos. Os técnicos explicam que o problema está na forma de refinanciamento dos papéis do Tesouro que estão hoje na carteira do BC para administrar a política de juros. O mecanismo funciona assim no Brasil: quando o título vence, o Tesouro não precisa pagar o valor integral do papel, como ocorre nas vendas diretas ao mercado.

Por exemplo: o BC comprou o título na origem por R$ 800, que ao final vale R$ 1 mil. Se o título estiver em mercado, o Tesouro é obrigado a pagar R$ 1 mil. Mas se ele tiver na carteira do BC, o Tesouro não paga R$ 1 mil. Paga só os juros do período ao BC.

Nos Estados Unidos, não há esse problema porque os títulos do tesouro americano que vencem na carteira do Fed são pagos integralmente, de maneira similar ao pagamento de títulos em mercado.

Com o BC fazendo a operação twist, o prazo da dívida em títulos em mercado vai encurtar e o Tesouro será obrigado a pagar em “cash” um valor maior dos papéis que vencerem. Dessa forma, o Tesouro vai ter que ter muito mais dinheiro em caixa para pagar o que está vencendo.

O caixa do Tesouro não é baixo, mas dependendo do tamanho da operação que será feita vai ter que ser maior do que hoje. Há uma preocupação também entre os técnicos de o operação twist interferir muito nas taxas de juros, levando a patamares que não refletem a realidade do momento.

Procurado, o Ministério da Economia pediu à reportagem para procurar o BC. Já o banco disse que não comenta projetos em tramitação no Legislativo.