Novo VW Taos aposta em tecnologia de ponta para disputar o segmento de SUVs

Para completar a sua linha de SUVs no Brasil, a Volkswagen apresenta o novo Taos. De médio porte, o modelo chega ao mercado no segundo trimestre apostando em design diferenciado e tecnologia de última geração para brigar no concorrido segmento de veículos esportivos utilitários. Em 2020, pela primeira vez, os SUVs foram a categoria mais vendida no mercado nacional com 32,7% dos emplacamentos, superando os hatches médios, que historicamente sempre foram os preferidos do consumidor brasileiro.

Posicionado entre o Tiguan, o SUV mais vendido da Europa, e o T-Cross, SUV compacto mais vendido do País em 2020, o VW Taos quer se tornar a referência no segmento de utilitários esportivos médios, em termos de segurança, desempenho, conectividade e espaço interno.

Para isso conta com o premiado motor 250 TSI – 1.4l, com injeção direta e turbo alimentado, que produz 150 cv de potência máxima e leva o Taos de zero a 100 km/h em 9,3 segundos. O bom torque de 25,5 kgfm também merece destaque. Afinal, em conjunto com o baixo peso do Taos perante os concorrentes, apenas 1.420 kg, faz do novo SUV médio da Volks o melhor da categoria na relação peso/torque. O câmbio automático é de seis marchas sequenciais, com função Tiptronic na alavanca e shift paddle no volante, além do modo Sport.

Acabamento premium

Além do powertrain, outra arma do VW Taos para disputar o segmento de SUVs médios está no seu design e acabamento premium, da carroceria ao interior do modelo.

Logo de cara, já se nota a nova assinatura noturna da marca que faz sua estreia no Taos. A grade dianteira é atravessada por uma linha de luz de LED que reforça a sofisticação, a modernidade e a tecnologia que caracterizam o novo SUV. Também reforçam essa sensação a linha lateral imponente, que transmite robustez, e as belas rodas aro 18.

No interior, o cockpit do condutor conta com o belo volante do Golf 8 europeu a sua frente com o painel digital Active Info Display, além do sistema de infotainment VW Play, o mais avançado do mercado. Com isso, o condutor tem uma verdadeira “ilha digital” a sua disposição com duas telas coloridas com mais de 10 polegadas cada. Com memória interna própria de 10 GB e uma loja própria de aplicativos, o VW Play garante conectividade acima da média.

Por meio do VW Play também é possível selecionar entre os quatro perfis de condução – três predefinidos e um personalizável –, que alteram a resposta da direção, o consumo do motor, a climatização interna e até a luz ambiente. E ainda é possível escolher manualmente entre 10 opções de cores para as luzes interiores.

Vale destacar também o bom acabamento e o espaço internos do Taos. Todas as partes tocadas pelo condutor são almofadadas e revestidas em tecidos de alta qualidade. Tudo para merecer o título de SUV médio premium e garantir o conforto dos ocupantes.

Com capacidade para cinco pessoas, o Taos traz banco com ajuste elétrico para o condutor e o melhor espaço interno da categoria para os três ocupantes do banco traseiro – fruto dos 2,68 metros da distância entre-eixos e de seu porte avantajado em comparação aos concorrentes.

Completam o pacote conforto e o ar-condicionado Climatronic dual-zone, que controla a temperatura de forma eletrônica, possibilitando que motorista e passageiro selecionem a temperatura mais conveniente. Já os passageiros do banco de trás contam com difusor de ar-condicionado com ajuste de fluxo, acoplado ao console central prolongado.

Outro diferencial do novo SUV da Volks está no seu porta-malas. Com capacidade para 498 litros, oferece bem mais espaço que seu principal concorrente em um item muito importante de um segmento classificado como “família”.

Segurança de última geração

Por último, mas não menos importante, a Volks equipou o Taos com um completo pacote tecnológico, que vai dos faróis inteligentes IQ. Light a assistentes de direção de última geração.

Além do sistema de iluminação totalmente em LED, que será padrão em todas as versões do Taos, o SUV tem as luzes inteligentes IQ. Light na versão topo de linha. O sistema usa LEDs matriciais para controlar os fachos alto e baixo e é capaz de ajustar a intensidade para não ofuscar a visão de quem vem na direção oposta. E também são direcionais, ou seja, acompanham o movimento do volante.

Nem só os faróis inteligentes se aproveitam do radar frontal do Taos. O SUV ainda conta com outro radar traseiro, para operar os avançados recursos de segurança. Desde o controle adaptativo de cruzeiro (ACC) com o sistema Stop & Go, em que o veículo acelera e freia sozinho, acompanhando o tráfego à frente; a frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres; e o detector de tráfego traseiro, o qual identifica movimentos atrás do veículo e pode até frear automaticamente o carro, se detectar um risco iminente.

O Taos também traz sistemas que antes eram exclusivos de modelos de categorias superiores, como o detector de fadiga (sistema que monitora a forma de dirigir e emite um aviso sonoro e visual, caso o motorista apresente sinais de cansaço) e o sistema de frenagem pós-colisão. Esse sistema atua em conjunto com o Controle eletrônico de estabilidade (ESC), freando o carro após um primeiro impacto, reduzindo significativamente as consequências de acidentes multicolisão.

Lançamento em breve

Junto com os modelos Nivus, T-Cross e Tiguan Allspace, o Taos faz parte da maior ofensiva de produtos da história da Volkswagen no País. A fábrica alemã quer oferecer a linha mais completa de SUVs do mercado brasileiro.

Fabricado na Argentina, o VW Taos chega às lojas no segundo trimestre apostando em todo esse pacote tecnológico, mas também em bom desempenho e conforto de sobra para disputar o concorrido segmento de veículos utilitários esportivos.