Nubank lança na segunda-feira que vem serviço de empréstimo pessoal

O Nubank lançará na próxima segunda-feira, dia 11, um novo serviço de empréstimo pessoal. A novidade será disponibilizada gradualmente para clientes da NuConta e do cartão de crédito ao longo dos próximos meses. Neste primeiro momento, serão oferecidos juros entre 2,1% e 5% ao mês.

"Com o novo produto, o consumidor terá controle total sobre seu empréstimo - desde a simulação até a última parcela - com uma experiência simples, segura e transparente", diz o Nubank.

Todo o processo é feito por meio do aplicativo do Nubank. Nele, o cliente pode fazer uma simulação de empréstimo em tempo real: basta informar o valor que precisa, escolher o número de parcelas (máximo de 24) e a data em que gostaria de começar a pagar para ver, na hora, os juros e o valor total e mensal a ser pago.

O banco digital garante que os clientes terão total transparência em relação às condições da contratação, sem taxas escondidas e asteriscos de última hora, e com todas as informações que realmente importam (como total a pagar e taxas de juros) em destaque.

A liberação do novo produto será feita de forma gradual. Ao longo dos próximos primeiros meses, aproximadamente 600 mil clientes já ativos da NuConta e do cartão de crédito devem ter o crédito pré-aprovado disponível para contratação, com taxas que poderão variar de acordo com o perfil de cada cliente.

Conforme antecipou o Estadão/Broadcast, a autorização do Banco Central para o Nubank atuar como instituição financeira ocorreu em novembro do ano passado. Essa autorização se soma ao decreto presidencial de Michel Temer, em janeiro de 2018, que permitiu ao Nubank ter empresas financeiras. Os passos eram necessários para que a fintech pudesse operar como um banco, não dependendo mais de parcerias com instituições financeiras para captar recursos e ofertar crédito aos seus clientes.