Investidor quer menor peso da Petrobrás na BR

Investidores querem que a Petrobrás abra mão de mais uma vaga no conselho de administração da BR Distribuidora, de quatro para três cadeiras. O pleito tem sido feito nos roadshows, reuniões com potenciais investidores para a oferta subsequente de ações (follow on) pela qual a petroleira reduzirá sua fatia para até 37,5%, em uma operação que poderá superar os R$ 9 bilhões. Na recente mudança de seu estatuto social, a BR mudou as regras para a formação do conselho, passando a prever nove cadeiras, em vez de dez. Além disso, estabeleceu-se que 50% dos membros devem ser conselheiros independentes. Após a oferta, a BR Distribuidora vai chamar uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para tratar da recomposição do conselho. Procurada, a Petrobrás não comentou o assunto.