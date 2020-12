NWS simplifica o mercado de leilões por meio de um processo full service

T

odas as etapas para criação, divulgação e execução de um leilão estão sendo simplificadas pela NWS, agência full service de tecnologia e marketing especializada em leilões do Grupo Superbid. Ao contratar a agência, o leiloeiro tem à sua disposição uma gama de produtos e serviços prestados por profissionais especializados que vão tornar o leilão mais assertivo, sem a necessidade de que o leiloeiro tenha uma equipe destinada para esse fim.

“A NWS disponibiliza plataformas de leilão personalizadas para as modalidades judiciais, extrajudiciais, Detran, Polícia Rodoviária Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Corporativo, Reverso e Rural”, explica Luciano Silva, responsável pelas operações da empresa. O executivo também comenta que o sistema oferecido pela NWS para a realização dos leilões online conta com suporte de hospedagem em servidores de alta performance que geram estabilidade, segurança e desempenho tanto para compradores como para vendedores.

Entre os serviços realizados pela NWS, o executivo destaca o sistema de gestão de pátio, com a modalidade Detran – que conta com a preparação de documentos que levam ao leiloeiro e sua equipe otimização no processo de gestão do leilão, oferecendo maior segurança e praticidade sem a necessidade de softwares terceiros. “Recentemente, iniciamos todo o processo de preparação para os leilões do Detran. Com este novo serviço, o leiloeiro conta com toda a gestão logística de todas as etapas antes, durante e pós-leilão”, elenca Silva.

Outra modalidade que já utiliza todo o processo de assessoria em leilão da NWS é a TRT 2. “Estamos preparados para atender às necessidades dos leiloeiros em todas as etapas do evento, desde inserção de leilões e lotes na plataforma, análise e liberação de cadastros, gerenciamento de documentos antes e pós-leilão, até acompanhamento dos leilões presenciais e online”, lembra o executivo.

Os clientes NWS contam ainda com a assessoria em leilão que leva ao leiloeiro todo o know-how da agência para os serviços oferecidos. Além disso, para que o leiloeiro tenha um excelente desempenho, a NWS possui uma assessoria de marketing especializada em leilão para trazer resultados por meio de ações de inbound ou outbound marketing, utilizando canais como mídias sociais, e-mails marketing, veículos de comunicação, entre outras ações. “Estamos preparados para atender todas as necessidades dos leiloeiros”, diz Silva, ao avaliar que os clientes podem contar com a equipe da NWS para todas as etapas, reduzindo assim a necessidade de mão de obra própria.

A agência também disponibiliza a divulgação dos eventos no Superbid Marketplace, plataforma do Grupo Superbid em que leiloeiros podem se beneficiar de uma audiência ampla e qualificada, consolidada no mercado há mais de 20 anos e com uma vasta base de compradores de leilão.

Foram esses diferenciais que levaram Leandro Dias Brame, leiloeiro no Rio de Janeiro, a buscar a NWS. “Resolvi contratar a plataforma para realizar os leilões e também utilizar os serviços de marketing e divulgação fornecidos pela NWS, e o resultado foi muito satisfatório”, afirma, ao comentar que contabilizou um aumento de cinco vezes no número de visualizações de seus leilões.

O leiloeiro Francisco Zaccarino também comemora a parceria com a NWS. Ele optou por realizar todos os serviços de planejamento e desenvolvimento de mídia digital, anúncios, cronogramas, gerenciamento de mídia online, análise e performance de acompanhamento de resultados, alinhamento diário com base nos resultados e, além disso, produção de todo o pacote de peças publicitárias pela plataforma.

“Sou leiloeiro oficial há 11 anos e, atualmente, utilizo a plataforma NWS para a realização de leilões. O suporte tecnológico é excelente e a mídia realizada funciona, principalmente pela utilização de marketing digital”, comenta o leiloeiro Julio Calil.

A flexibilidade é outro diferencial da plataforma oferecida pela NWS, que permite personalização conforme a necessidade do cliente. “Estamos sempre atualizando nosso sistema com tecnologia de ponta e com o que há de mais moderno em termos de programação”, diz o executivo da NWS. Na plataforma, o leiloeiro pode acessar todas as informações pelo celular e em tempo real.

Para o ano que vem, o objetivo é trazer ainda mais inovação e segurança ao mercado de leilões. “Vamos integrar a fintech S4Pay em nossa plataforma para melhorar o processo de pagamento e recebimento nos leilões realizados através da plataforma NWS, por meio de uma tecnologia que segue todas as diretrizes de segurança do Banco Central, levando a experiência de compra e venda em leilões online para outro patamar”, finaliza Luciano.

Acesse:

http://agencianws.com.br/

Resolvi contratar a plataforma para realizar os leilões e também utilizar os serviços de marketing e divulgação dos leilões fornecidos pela NWS, e o resultado foi muito satisfatório”

Leandro Dias Brame

Leiloeiro

Vamos integrar a fintech S4Pay em nossa plataforma para melhorar o processo de pagamento e recebimento nos leilões realizados através da plataforma NWS, por meio de uma tecnologia que segue todas as diretrizes de segurança do Banco Central, levando a experiência de compra e venda em leilões online para outro patamar”

Luciano Silva

Responsável por operações