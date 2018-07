Nymex confirma barril de petróleo a US$ 100 nos EUA

Depois de uma controvérsia em torno da negociação dos contratos de petróleo em Nova York, a New York Mercantile Exchange confirmou nesta quarta-feira, 2, que o preço do barril bateu novo recorde histórico nos Estados Unidos, chegando aos US$ 100. Veja também: Bolsas começam 2008 em queda na Europa e na Ásia A alta nos preços foi impulsionada por conflitos em países integrantes da Opep, como Nigéria e Argélia, e também por um dólar fraco, além de uma frente fria. Às 14h08, as telas da New York Mercantile Exchange mostraram o preço do barril em US$ 100, mas foi levantada, a possibilidade de algum trader ter cometido um erro, segundo a agência Dow Jones. A cotação, porém, foi confirmada. O recorde anterior para o contrato de prazo mais curto havia sido registrado em 21 de novembro de 2007, quando a commodity atingiu US$ 99,29. Em Londres, o petróleo Brent, do Mar do Norte, também registrou recorde histórico nesta quarta, alcançando US$ 96,75 por barril.