O boom dos bancos digitais

Era um processo que já se desenhava com fortes contornos, mas foi durante a pandemia que as instituições financeiras voltadas exclusivamente para o universo digital observaram um crescimento consistente de suas carteiras de clientes. A explicação por trás desse fenômeno não é única, mas uma vida financeira menos complicada, ao alcance das mãos, e muitas vezes mais barata, sem cobrança de tarifas recorrentes, ajuda a chamar a atenção dos consumidores.

O processo, entretanto, não está livre de problemas. Por isso, o investimento em segurança digital vem ocorrendo a passos largos e, do lado dos clientes, os cuidados também precisam ser constantemente atualizados. O que vem ocorrendo no Brasil em termos de migração para os bancos digitais não é um fenômeno isolado, muito pelo contrário. Em outros países do mundo, onde a tecnologia também avança de forma cada vez mais robusta, empresas estão atentas para resolver os problemas cotidianos das pessoas.

Nas próximas páginas, além de entender melhor o processo de maturação do setor – e agora muitas instituições estão virando espaços onde se pode tratar de várias outras questões, como comprar uma televisão ou a nova geladeira –, uma série de dúvidas simples serão respondidas para o leitor. Afinal, se o banco não tem agência, por exemplo, o que fazer quando eu precisar de uma delas?