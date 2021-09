O Boticário quer transformar embalagens cosméticas retornadas em espaços educacionais

O grupo O Boticário pretende reciclar embalagens cosméticas retornadas para construir espaços educacionais em escolas públicas do Brasil. Ainda este ano, a marca quer entregar 15 ambientes sustentáveis construídos a partir do material arrecadado no Boti Recicla - programa de reciclagem com pontos de coleta de embalagens em todo o País.

Para firmar o anúncio, O Boticário lança um filme com trilha sonora produzida exclusivamente com instrumentos 100% reciclados. A publicidade, que tem direção criativa da agência CUBOCC e produção da O2 Filmes, será exibida nesta quarta-feira, 8, no intervalo do Jornal Nacional, da Rede Globo. O filme faz parte da campanha Planeta de Plástico, uma experiência virtual que mostra cenários tomados por lixo, na qual, ao final da apresentação, é possível calcular a quantidade de resíduo produzido na casa de cada usuário.