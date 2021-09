O Boticário recicla

A marca O Boticário vai usar material de suas embalagens para construir ambientes em escolas públicas. Ainda este ano, a marca quer entregar 15 deles.

Para firmar o anúncio, O Boticário lança filme da campanha "Planeta de Plástico", com trilha sonora produzida por instrumentos 100% reciclados. A exibição começa nesta segunda-feira, 6, no intervalo do Jornal Nacional, da Rede Globo.