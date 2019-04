O fim da vida independente da agência americana Droga5

Sapna Maheshwari, The New York Times

A Accenture deu um passo importante na semana passada para imprimir às suas atividades um toque de criatividade geralmente não associado a empresas gigantes de consultoria. A companhia anunciou a aquisição da Droga5, uma agência de publicidade independente fundada pelo premiado publicitário David Droga. Agora, o desafio da Accenture será fundir as duas culturas sem refrear a energia criativa que deu destaque à agência.

Os termos do acordo entre Accenture e Droga5 não foram divulgados. No entanto, já se sabe que os 500 funcionários da agência de publicidade serão incorporados à estrutura da Accenture Interactive, braço digital e de marketing do grupo. As negociações da aquisição duraram cerca de um ano, e as partes esperam que esteja concluída em maio.

A decisiva investida da Accenture em publicidade reflete a rápida mudança que o setor de comunicação vem enfrentando nos últimos anos. O braço de marketing da Accenture cresceu significativamente nos últimos anos à medida que mudanças amplas de comportamento dos consumidores apontavam uma necessidade de transformação do setor de publicidade.

No passado, para ser eficaz, a comunicação precisava apenas atrair a atenção dos potenciais clientes com anúncios impactantes. Hoje, tem de proporcionar experiências de consumo mais abrangentes.

Isso deixou a briga pelos dólares do marketing muito mais feroz, com agências de publicidade tradicionais se acotovelando nos negócios com empresas do Vale do Silício, consultorias e novos empreendedores.

“Estamos trabalhando com clientes para reinventar como os consumidores compram os produtos e serviços desses clientes”, disse Brian Whipple, executivo da Accenture Interactive, a empresa digital do grupo. Ele citou como exemplos o desenvolvimento de dispositivos inteligentes incorporados às roupas para a Carnival Cruise Lines e uma tecnologia para ser usada em provadores de lojas de roupas.

Desafios da aquisição

A absorção de uma agência independente por uma entidade muito maior pode trazer desafios, de acordo com Greg Paull, da consultoria R3, especializada em marketing. “Será difícil misturar as duas culturas, porque elas são bem diferentes. Será preciso mudar o paradigma de uma empresa puramente criativa para um foco mais estratégico e de consultoria.”

A Droga5 foi fundada em 2006 por David Droga e se tornou a mais famosa das agências independentes dos Estados Unidos – o “5” da marca se refere ao fato de o publicitário ser o mais jovem em uma família de cinco irmãos. O último balanço da Droga5, publicado em 2017, reportou faturamento superior a US$ 200 milhões.

Entre as campanhas mais famosas da Droga5 estão propagandas feitas para marcas como Under Armour, a cerveja BudLight e para o jornal The New York Times. / TRADUÇÃO DE ROBERTO MUNIZ