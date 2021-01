O futuro chegou

Em resposta à demanda global por sustentabilidade, os veículos elétricos são uma tendência crescente no mundo inteiro. No Brasil não é diferente. “Os custos de produção estão caindo, e a infraestrutura está se expandindo. É nesta década que veremos uma grande expansão dos elétricos”, aposta o vice-presidente da Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores (Abravei), Rodrigo de Almeida.

Uma fonte confiável e abrangente de informações para quem está interessado em saber mais sobre esse universo é o portal na internet da EDP Smart (edpsmart.com.br). Por meio dele é possível, por exemplo, estimar o potencial de economia com abastecimento pelos veículos elétricos e conhecer as soluções de carregamento disponíveis no Brasil.

A EDP Smart é a divisão que reúne o portfólio de soluções em energia da EDP, uma das maiores empresas privadas do setor elétrico operando em toda a cadeia de valor nas áreas de geração, distribuição, transmissão, além de soluções em energia. Referência em governança e sustentabilidade, a EDP integra há 15 anos consecutivos o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.

Jornada completa

Com 50 pontos de carregamento públicos ativos no País, a EDP projeta triplicar esse número até o final de 2022. Outra opção para os proprietários de veículos elétricos é a aquisição de carregadores comercializados pela EDP Smart. “Sabemos que a mobilidade elétrica ganhará cada vez mais relevância no Brasil. Por isso buscamos proporcionar a jornada mais completa a quem já é proprietário de veículo elétrico ou está pensando em ser”, diz o head de Mobilidade Elétrica e Negócios B2C da EDP no Brasil, Nuno Pinto.

Guiada por esse objetivo, a empresa lançou em dezembro o aplicativo, EDP EV.Charge, que facilita a localização de eletropostos públicos, informa sobre a disponibilidade dos equipamentos, permite desbloqueá-los para o carregamento e envia notificações sobre o andamento do abastecimento. A tecnologia foi desenvolvida pela Voltbras, startup focada no gerenciamento da recarga de carros elétricos, que recebeu um aporte da EDP Ventures.

Parcerias relevantes

EDP se consolida cada vez mais como protagonista do desenvolvimento do setor de mobilidade elétrica no País.

Um marco desse processo ocorreu em 2018, quando a empresa inaugurou um corredor de abastecimento de veículos elétricos entre Rio e São Paulo, em parceria com a BMW e a Ipiranga. Instaladas ao longo de 430 km da Rodovia Presidente Dutra, as estações de recarga viabilizam a viagem de motoristas com veículos elétricos entre as duas capitais mais populosas do Brasil.

Outras iniciativas de expansão da infraestrutura de abastecimento e do uso de veículos elétricos no País envolvem uma série de parcerias estabelecidas recentemente com organizações relevantes do ecossistema de mobilidade no Brasil, como a Rede Graal, a locadora Unidas e as montadoras JAC, Volkswagen, Audi e Porsche.